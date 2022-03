Nekoč britanski, danes kitajski: imajo tudi prvi SUV #foto

Lotus je predstavil svoj prvi športni terenec in to na novi električni platformi, ki jo bodo kmalu predvidoma ponujali tudi drugim proizvajalcem.

Lotus je kot nekdanja kultna avtomobilska znamka danes pod lastništvom kitajskega Geelyja. Uradno so razkrili nov avtomobil, ki naznanja preporod znamke in njen prehod na električno prihodnost. Prvi Lotusov športni terenec se imenuje eletre (beseda izvira iz madžarščine) in je dimenzijsko zelo podoben lamborghiniju urusu. Eletre je namreč dolg 5,1 metra in širok je 2,1 metra, v primerjavi z urusom pa ima daljše medosje.

Električni avtomobil predvsem za Kitajce in Američane

Pri izdelavi eletra pri Lotusu niso uporabili Geelyjeve električne platforme, temveč so razvili svojo z oznako EPA (Electric Premium Architecture). Da bi se naložba v tak razvoj povrnila, nameravajo platformo ponuditi tudi drugim proizvajalcem avtomobilov.

Lotus si z modelom eletre največ prodaje obeta na Kitajskem in v ZDA, tudi v Evropi pa niso povsem brez prodajnih ciljev. Prave električne konkurence ta lotus za zdaj nima. Lamborghinijev urus ima bencinski pogon, napovedani ferrari purosangue pa hibridnega.

Foto: Lotus

Okvirni tehnični podatki napovedujejo zelo športno naravnan SUV

Natančnih tehničnih podatkov pri Lotusu še niso razkrili, bo pa moč pogona znašala vse do skoraj 600 “konjev”. Vse različice bodo imele baterijo s kapaciteto več kot 100 kilovatnih ur. Serijsko bo avtomobil opremljen z zračnim vzmetenjem, med doplačili pa bodo tudi vektorsko razporejanje navora, krmiljenje zadnjih koles, aktivni blažilniki in podobno.

Prvi avtomobil z iztegljivimi lidar senzorji

V notranjosti bo pet sedežev, na Kitajskem pa ga bodo nudili s štirimi. Lotus obljublja tako sprednji kot zadnji prtljažnik s skupno prostornino več kot 470 litrov, iztegljive sprednje lidar senzorje (predvsem za samodejno vožnjo na Kitajskem), digitalna vzvratna ogledala …

Za tehnološko napreden in v notranjosti zelo digitaliziran avtomobil bo treba odšteti več kot 100 tisoč evrov. Izdelovali ga bodo v kitajskem Wuhanu, prvi kupci pa ga bodo prejeli naslednje leto.

Foto: Lotus

