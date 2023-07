Slavna znamka je lani na ceste spravila le še 576 avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lotus je slavno avtomobilsko ime, ki ga je pred 75 leti vzpostavil Britanec Colin Champan. Leta 1948 je v svoji garaži izdelal prvi dirkalni avtomobil, podjetje Lotus Engineering pa so uradno ustanovili leta 1952. Lotus je izdelal mnoge kultne in relativno dostopne športne avtomobile, ob tem pa osvojil še sedem naslovov svetovnega prvaka v formuli ena. Ko je Champana leta 1982 zadela srčna kap, so Lotus čakali negotova finančna prihodnost. Zamenjal je več lastnikov, trenutno sodi pod okrilje kitajskega Geelyja. Ti imajo 51-odstotno lastništvo.

Izjemno skromno leto 2022, sledijo odpuščanja

Nekoč slavna avtomobilska znamka pa je že dolgo odrinjena na avtomobilsko obrobje. Že pred dvema letoma so prenehali izdelovati modele elise, exige in evora, lani so tako izdelovali le še emiro.

Skupno je tako Lotus lani izdelal 576 avtomobilov. To je bila le še tretjina proizvodnje iz leta 2021, ko so jih izdelali dobrih 1.500. Ob tako nizki proizvodnji ni presenetljiv podatek o slabem poslovnem rezultatu. Lotus je lani zabeležil 145 milijonov britanskih funtov izgube.

Vodstvo podjetja je za britanski Autocar in Top Gear potrdilo, da bodo zaradi zelo slabega lanskega leta − na izkupiček so vplivala tudi ozka grla pri dobaviteljskih verigah − odpustili okrog 200 zaposlenih. Ti bodo iz "pisarniških" vrst, Lotus torej ne bo zmanjševal števila zaposlenih v proizvodnji tovarne v Norfolku.

Prihodnost Lotusa bo kmalu električna

Pogled v prihodnost za Lotus vseeno ni povsem črnogled. Prihodnje leto si obetajo zanje celo rekordno proizvodnjo. To bo zasluga modela emira, zadnjega Lotusovega modela z bencinskim motorjem, prav tako pa tudi na Kitajskem izdelanega športnega terenca eletre.

Lotus v ozadju pripravlja še električni supešportnik, ki se imenuje evija − izdelali bodo le 130, vseh še niso prodali −, prav tako pa še en manjši električni športni avtomobil. Tega so nameravali izdelati v sodelovanju s francosko znamko Alpine, a pred meseci je prišlo pri njihovem dogovoru do razhoda. Avtomobil bo tako Lotus izdelal samostojno.