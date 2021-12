Izdelali še zadnje tri: odhod slavnih britanskih avtomobilov

Lotus je izdelal še zadnje primerke modelov elise, exige in evora. V 26 letih so jih skupno na ceste poslali več kot 51 tisoč.

Pri Lotusu so se poslovili od svojih treh kultnih modelov, ki se zdaj umikajo iz proizvodnje in odpirajo prostor novim modelom te britanske avtomobilske znamke. V 26 letih je Lotus izdelal 51.738 primerkov vseh treh avtomobilov skupaj, kar je levji delež izdelanih avtomobilov v sicer 73-letni zgodovini Lotusa.

Model elise so izdelovali od leta 1996 in jih skupno sestavili dobrih 35 tisoč. Exige je bil štiri leta mlajši in teh so na ceste poslali več kot deset tisoč. Oba modela sta izhajala iz Lotusove manjše plaftorme, na kateri so tekmeci zasnovali tudi opel speedsterja in teslo roadster.

Evora je bil večji avtomobil, ki so ga pri Lotusu izdelovali od leta 2009. Teh so izdelali dobrih šest tisoč.

Že spomladi na ceste nov model emira

Modeli elise, exige in evora se zdaj umikajo iz Lotusove proizvodnje. Že spomladi 2022 bodo začeli izdelovati nov model emira. To bo še zadnji lotus s klasičnih motorjem na notranje izgorevanje in tudi prvi serijski model od takrat, ko je Lotus kupil kitajski Geely. Drugi novi model Lotusa bo električni športnik evija.

Novi Lotusov model emira. Foto: Lotus

Lotus je skupno izdelal več kot 35 tisoč modelov elise. Foto: Lotus

To bo električni superšportnik evija. Foto: Lotus