Britanski ponos, zdaj v lasti Kitajcev: to bo njihov prvi SUV

Trikotni deli sprednje mreže se bodo lahko med vožnjo po potrebi odpirali in tako skrbeli za učinkovitejše hlajenje in aerodinamiko avtomobila. Foto: Lotus

Lotus je tradicionalna britanska znamka avtomobilov, ki danes sodi pod lastništvo kitajskega Geelyja. Zadnjih pet let razvijajo svoj prvi športni terenec, ki ga bodo v celoti razkrili prihodnje leto. Ime je trenutno še delovno, in sicer type 132.

To je za zdaj le prva napovedna fotografija, ki še ne razkriva veliko. Pri Lotusu napovedujejo aktivni sistem sprednje reže, ki bo prilagajala aerodinamični tok zraka in hlajenje komponent avtomobila. Prvi Lotus športni terenec bo imel električni in štirikolesni pogon, moč motorja pa več kot 600 konjev. Baterije bi imele lahko kapaciteto vse do 120 kilovatnih ur, Lotus pa napoveduje tudi 800-voltni sistem.

Avtomobil bodo izdelovali v novi tovarni v kitajskem Wuhanu. Lotus bo v prihodnje skupaj z Alpine izdelal tudi klasičen športni avtomobil.