Umrla je Britanka, brez katere ne bi bilo legendarne znamke

Colin in Hazel Chapman sta se poročila leta 1954, dve leti po ustanovitvi družbe Lotus. Foto: Lotus Rodila se je kot Hazel Williams in Colina Chapmana spoznala na plesu leta 1944. Chapman je svoj prvi avtomobil, znan kot lotus mark 1, na osnovi šasije austina 7 leta 1948 izdelal v garaži Hazelinih staršev. Ko so Colina vpoklicali v vojsko, je Hazel za krajši čas prevzela razvoj začetnih prototipov in lotusa mark 2, ki ga je že poganjal Fordov motor. Chapmanova sta podjetje Lotus ustanovila 1. januarja leta 1952, potrebnih 25 funtov pa je prispevala prav Hazel.

Poročila sta se dve leti pozneje. Znotraj družbe je imela Hazel več pomembnih nadzornih funkcij, nepogrešljiva je bila tudi njena vloga pri skrbi za dirkače v Lotusovih ekipah formule ena. V šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so osvojili šest naslovov vozniškega in sedem naslovov konstruktorskega svetovnega prvaka. Med vozniki so bili Jim Clark, Jochen Rindt, Graham Hill, Emerson Fittipaldi, Mario Andretti, pozneje pa tudi Nigel Mansell in Ayrton Senna.

Lotus mark 1 je bil prvi poskusni avtomobil Colina Chapmana, ki ga je izdelal v garaži Hazelinih staršev. Foto: Lotus

Pred tremi leti se je podpisala na stotisoči izdelani lotus

Colin Chapman je umrl leta 1982 in njegova žena je takrat družbo Lotus Cars prodala. Lastništvo moštva formule ena je ostalo v družini vse do leta 1990. Štiri leta zatem je Hazel Chapman postala predsednica družbe Classic Team Lotus, ki jo zdaj vodi njen sin Clive.

Ves čas je ostala tudi močno vpeta v preostali avtomobilski posel Lotusa. Leta 2018 je osebno podpisala tudi jubilejni stotisoči avtomobil te znamke. Skladno s tradicijo je pred uradnim razkritjem videla vsak novi Lotusov avtomobil. Tako sta s sinom Clivom predlani novega lotusa elijo videla dva tedna pred svetovno premiero.

Hazel Chapman ob stotisočem avtomobilu znamke Lotus Foto: Lotus

Leta 1985 na dirkališču v Spa-Francorchampsu skupaj z Ayrtonom Senno Foto: Lotus

Na dirkaški stezi v družbi izjemnih Lotusovih dirkalnikov Foto: Lotus

V družbi s sinom Clivom in Niglom Mansllom Foto: Lotus