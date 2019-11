"Če nimate mercedesa, boste težko našli dekle" #video

V sosednji Hrvaški, v mestu Imotski v zaledju Dalmacije, ki velja za mesto mercedesov, bodo zgradili kip Mercedesovega modela 115 v naravni velikosti. V sedemdesetih letih je več kot polovica domačinov odhajala na delo v Nemčijo, Avstrijo in Švico, tudi po štirih desetletjih pa je v Imotskem Mercedes znamka vsakega drugega registriranega vozila v mestu. "Mercedes je simbol našega človeka, ki je trd kot kamen in ki ve, kakšen avto je treba voziti," so ponosni domačini.

Pisalo se je leto 1885, ko je Karl Benz javnosti predstavil trikolesnik z manjšim sprednjim kolesom, ki ga je upravljal s preprosto ročico in velja za prvi avtomobil na bencin. Od takrat je minilo 134 let, zgodovina se je spisala, avtomobilska znamka pa je postala simbol prestiža.

Z mercedesom se je vozil tudi Tito, tako pa je osvojil tudi ves Balkan. Mercedesa, ki je eden od legendarnih avtomobilov nekdanje Jugoslavije, so oboževali predvsem taksisti in tako imenovani gastarbajterji - jugoslovanski delavci, ki so delali v tujini in z njim izkazovali svoj poslovni uspeh.

V znak "ljubezni" do avtomobila bodo postavili 36 ton težak kip

"Če nimate mercedesa, boste težko našli dekle," je pojasnil Ivan Topić, predsednik Oldtimer kluba Imotski. Po statističnih podatkih je izmed 16 tisoč avtomobilov v mestu in njegovi okolici več kot osem tisoč mercedesov, so poročali v oddaji Planet 18.

"Ne vidim smisla, da bi vozila kakšen drug avto kot mercedesa. Ne pade mi niti na pamet, da bi iskala kaj drugega," pa je razložila domačinka Matea Topić.

Foto: Siol.net

Imočani bodo tako nadgradili svojo ljubezen do nemškega kultnega avtomobila in prihodnje leto 13. junija, na god svetega Antona, zaščitnika siromašnih, odkrili prvi spomenik mercedesa v tem delu Evrope. V naravni velikosti bodo postavili legendarni model 115, tehtal bo 36 ton, stal pa bo dobrih 40 tisoč evrov, ki so jih zbrali tudi s pomočjo domačinov in donatorjev.

"Kiparji so pripravljeni, dela so se začela. Po slabem vremenu se zdaj, ko imamo spet sonce, postavljajo tudi temelji," je pojasnil Topić.

V mestu pričakujejo, da bo odkritje spomenika k njim privabilo večje število ljubiteljev mercedesov tako iz Hrvaške kot tujine. Tudi čez mejo navsezadnje najdemo navdušence - v Sloveniji imamo največ starodobnikov na posameznika, med nami živi tudi 22 Slovenk z imenom Mercedes, v bosanski vasi Vojnići pa so nad nemško legendo tako navdušeni, da prav vsi prebivalci vozijo kaj drugega kot mercedese.