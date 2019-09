Bugatti? Ne, Mercedes je magičnih 400 km/h presegel že zdavnaj.

Mercedes-Benz ima bogato zgodovino, ki so jo zaznamovali številni modeli s prelomnimi rešitvami. S svojimi avti so podrli marsikateri rekord, a med vsemi nedvomno izstopa model C111, s katerim so desetletja pred vsemi presegli hitrost 400 kilometrov na uro.

Koncept C111 sta krasila aerodinamična oblika in izredno nizek koeficient zračnega upora. Foto: Mercedes-Benz

Bugatti? Ne, Mercedes je magično mejo presegel že zdavnaj.

Pri Mercedesu vsekakor primerno opozorijo na svoje pretekle dosežke in jih tudi predstavijo javnosti. Toda med številnimi rekordi je kar nekoliko v senci ostal rekord, ko so z revolucionarnim modelom C111 pred petimi desetletji presegli hitrost 400 kilometrov na uro.

Koncept C111 so sprva predstavili na avtosalonu v Frankfurtu leta 1969, kjer je nosil oznako eksperimentalni prototip. Pri Mercedesu nikoli niso resno računali na proizvodnjo, zato so vanj vgradili Wanklov rotacijski motor s tremi rotorji. Četrtega so dodali kasneje in iz motorja iztisnili 350 "konjev", kar je bilo podobno, kot je uspelo Lamborghiniju iztisniti iz dvanajstvaljnega motorja, nameščenega v miuro.

Z zadnjo različico so na testih presegali hitrosti 400 kilometrov na uro in s tem za skoraj pet desetletij prehiteli Bugatti, ki je to hitrost dosegel z veyronom. Foto: Mercedes-Benz

Nezanesljivost motorja in prihod drugih pogonskih opcij

Ker je bil Wanklov motor izredno težaven za nadaljnji razvoj in ga inženirjem nikakor ni uspelo nastaviti do popolnosti, so začeli druge eksperimente. C111-III je imel nameščen celo petvaljni dizelski motor. Z izredno nizkim koeficientom zračnega upora 0.191 je na ovalni stezi Nardo v Italiji presegal hitrosti, višje od 300 kilometrov na uro.

Toda Mercedesu to ni bilo dovolj, kasneje so razvili C111 s 4,8-litrskim osemvaljnim motorjem s 500 "konji" in med testiranjem z njim presegali 400 kilometrov na uro. To, kar je pred nekaj leti uspelo bugatti veyronu, je C111 dosegel že pred petimi desetletji.

Nemci so začeli prejemati naročala za svoj futuristični C111, a se niso odločili za serijsko proizvodnjo. Na koncu so skupno izdelali šestnajst prototipov.

Na koncu so izdelali šestnajst prototipov. Foto: Mercedes-Benz