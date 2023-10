Carglass® Slovenija navdušuje s hitrim in inovativnim skeniranjem registrskih tablic

Oglasno sporočilo

Carglass® Slovenija stavi na navduševanje svojih uporabnikov. Ponašajo se z dovršenimi storitvami, ki so jim – edinim v Sloveniji –prinesle ugleden certifikat IMI. Pionirji so bili tudi na področju merjenja zadovoljstva strank. Danes v tesnem sodelovanju z vsemi slovenskimi zavarovalnicami za stranke prevzamejo celoten administrativni del, zato v primeru poškodbe avtomobilskega stekla strankam zadostuje en sam kontakt, en podpis in en obisk njihove poslovalnice.

Foto: AVTOSTEKLO D.O.O.

Z integracijo tehnologije avtomatskega prepoznavanja registrskih tablic v spletno rezervacijo je Carglass® Slovenija storil odločen korak proti še bolj učinkovitemu procesu. "Z novo tehnologijo uporabnikom zagotavljamo vrhunsko izkušnjo spletne rezervacije, ki je hitra, natančna in zmanjšuje možnost napak, ki nastajajo pri ročnem vnosu," poudarja Uroš Knez, vodja prodaje in marketinga.

Foto: AVTOSTEKLO D.O.O.

Direktor Dejan Šeruga je izpostavil, da so tehnologijo vpeljali prvi v Sloveniji in prvi v skupini Belron®, katere del je tudi Carglass® Slovenija. Vedno poskušajo najti rešitve, ki omogočajo tako superiorno izkušnjo za stranke kot tudi rešitev, ki podpira poslovne procese partnerjev. S tesnim sodelovanjem z zavarovalnicami oblikujejo enostavno, hitro in učinkovito rešitev za obdelavo in reševanje škodnih primerov. Po vpeljavi oddaljenega digitalnega podpisa tako z avtomatiziranim skeniranjem registrskih tablic ponovno postavljajo nov standard v industriji. "Veselimo se, da bomo lahko s to inovacijo še naprej izboljševali naše storitve in izkušnje naših strank. Hvala, ker ste del naše Carglass® družine in da podpirate naša prizadevanja za nenehno izboljšanje," sklene Šeruga.

Naročnik oglasnega sporočila je AVTOSTEKLO, D. O. O.