Po petnajstih letih zopet izziva evropske tekmece #foto

V Slovenijo je po petnajstih letih odsotnosti zapeljal camry. Po upokojitvi avensisa se ta velika štirivratna limuzina vrača in želi stopiti na prste evropskim tekmecem z prostorno potniško kabino, hibridnim pogonom in udobjem na vseh ravneh. Hibridni camry bo s temi aduti v letošnjem letu prepričal petdeset kupcev, ki bodo zanj odšteli vsaj 32 tisoč evrov.

V prvi vrsti prostorna limuzina

Camry hybrid je 4.885 milimetrov dolga, 1.840 široka in 1.445 milimetrov visoka limuzina, postavljena na 2.825 milimetrov dolgo medosje. Pripada ji 500-litrski prtljažni prostor pri opremi, kjer so naslonjala zadnje klopi (40-20-40) električno pomična. V primeru razdelitve 60-40 sta naslonjali poklopni, volumen pa malo večji, in sicer 524 litrov. Če te številke primerjamo z prodajnim kraljem v segmentu, volkswagen passatom je Japonec daljši za 18 milimetrov, ima 34 milimetrov daljše medosje in je 11 milimetrov nižji. Zaradi dodatnih centimetrov ima na zadnji klopi za devet centimetrov prostora več za kolena potnikov.

Naložba v prihodnost

Ker bo prodaja dizlov v prihodnjih letih še naprej padala, hkrati pa bo svoj delež izgubljal tudi bencinski motor je Toyota z razvojem hibridnega pogona že korak naprej. Pri camryju je na voljo le slednji. Sestavljajo ga bencinski 131-kilovatni 2.487-kubični motor, 244,8-voltna nikelj-kovinska-hibridna baterija in 88-kilovatni elektromotor s skupno močjo 160 kilovatov oziroma 218 "konj". 180 kilometrov na uro je največja hitrost, stotico pa doseže v pičlih osmih sekundah. V električnem načinu je hitrost omejena na 125 kilometrov na uro.

Predsedniško udobje pri najvišjem paketu

Usnjena notranjost s klimatsko napravo tudi na zadnji klopi pri najvišji stopnji opreme deluje prestižno, izbrani materiali so mehki. Celo potnika zadaj si lahko električno nastavita naklon naslonjal in električno namestita zadnje senčilo. Ta dodatek je na voljo le pri najvišjem paketu premium (po ceniku stane vsaj 39 tisoč evrov) in je namenjen predvsem lastnikom, ki se pustijo voziti.

Vozniku v pomoč sta 10-palčni projekcijski zaslon z barvnim prikazom voznih podatkov in sedempalčni zaslon med okroglima merilnikoma, tudi s prikazom kopice podatkov. Zavita S-linija razločno deli voznikov prostor od osrednjega dela armature, ki pripada tudi sopotniku. Tu je osempalčni zaslon za upravljanje multimedijskega sistema Toyota Touch 2, ki vključuje radio, Bluetooth in različne povezljivostne funkcije.

Štirje paketi

Izbira motorja je preprosta, zato pa bo več izzivov pri izbiri paketa. Na voljo so štirje - style (32.400 EUR), sol (33.900 EUR), executive (36.900 EUR) in premium (38.900 EUR). Pri nas bodo v letošnjem letu prodali 50 limuzin.