Čaka jih še dolga pot, ustavili so se tudi v Sloveniji #foto

Slovenske ceste je včeraj in danes preplavilo več kot dvesto peugeotov 205 iz Francije, ki so na 10 tisoč kilometrov dolgi poti po Evropi. Njihova naloga je humanitarna.

Peugeot 205 je veljal za enega najbolj razširjenih "ljudskih" avtomobilov v osemdesetih letih, njegova priljubljenost pa nikakor ni bila omejena le na področje domače Francije. Peugeot jih je skupno izdelal 5,3 milijona, s proizvodnjo pa so končali leta 1998.

Foto: Gregor Pavšič V enem mesecu bodo zaokrožili po Evropi

Danes je ta avtomobil v Franciji priljubljen starodobnik, zato so ga za svojega izbrali tudi organizatorji avtomobilske vožnje Europ'Raid. V njih sedijo mladi Francozi (trije v vsakem avtomobilu), ki so svojo pot začeli na zahodu Francije in jo nato nadaljevali prek Švice, Italije in Avstrije do Slovenije.

Včeraj popoldne so se pripeljali do Vrhnike, kjer so prenočili in danes jih pot vodi naprej proti Hrvaški, Bosni, Albaniji, Grčiji, Severni Makedoniji, Bolgariji, Romuniji, Slovaški, Poljski, Češki, Nemčiji, Nizozemski in Belgiji. Na pot so krenili 27. julija, v Francijo pa se bodo vrnili 17. avgusta.

V peugeotih 205 vsaj 70 kilogramov humanitarne šolske, športne in medicinske opreme

Pomen avtomobilske karavane pa je humanitaren. Pogoj za udeležbo namreč veleva, da mora trojica v svoj peugeot 205 naložiti vsaj 70 kilogramov šolske, športne in medicinske opreme za šole v manj razvitih delih Evrope. Del te opreme so tako pripeljali tudi v Slovenijo.

Foto: Gregor Pavšič

