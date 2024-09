Vse več avtomobilskih proizvajalcev ponuja električne različice svojih kombijev, pri večini pa so to predelane različice že obstoječih modelov. Na sejmu lahkih gospodarskih vozil v Nemčiji je namenski električni kombi pokazal tudi kitajski BYD. To je model e-vali, ki je dolg skoraj šest metrov (5.995 mm), v podaljšani izvedbi pa celo slabih sedem metrov (6.995). Večji omogoča nosilnost do 1.450 kilogramov.

Namenjen je dostavam znotraj velikih mest

Kapaciteta baterije je 80 kilovatnih ur, doseg kombija pa je od 200 do 250 kilometrov. Namenjen ni daljšim vožnjam, temveč “last mile” dostavam v urbanih središčih. Baterijo je mogoče od 10 do 80 odstotkov napolniti v 30 minutah.

Model e-vali sicer ni prvi kitajski kombi na evropskih cestah. Lani smo že vozili Maxusov kombi, ki lastniško sodi pod streho družbe SAIC - to najbolje poznamo po znamki MG. Maxus je na istem sejmu v Frankfurtu pokazal tudi svoj povsem električni poltovornjak.

Foto: BYD Foto: BYD

Foto: BYD