Brutalne fotografije, ki kažejo na pozabljivost voznikov

Na cestah v Novi Zelandiji letno v povprečju umre 90 potnikov, ki v prometnih nesrečah niso ustrezno pripeti z varnostnim pasom. Nova kampanja tamkajšnje agencije za varnost v prometu izpostavlja prav pomen pravilnega pripenjanja.

Na telesih so jasno vidne sledi pasu

Po državi so lani viseli plakati z nazornimi fotografijami, na njih pa so posamezniki, ki jim je v prometnih nesrečah pas rešil življenje. Na njihovem telesu so jasno vidne sledi pasa. Ob trčenju lahko ta zadrži tudi do 20-kratnik telesne teže voznika oziroma potnikov. Še posebej pomembno (in dokaj pogosto spregledano) je pripenjanje potnikov na zadnjih sedežih.

"Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih," opozarjajo tudi na slovenski Agenciji za varnost v prometu.



Samo predlani kar 40 odstotkov smrtnih žrtev na slovenskih cestah ni bilo pripetih z varnostnim pasom, ta delež pa se ni bistveno zmanjšal niti lani.

Foto: Agencija za varnost prometa Nova Zelandija

