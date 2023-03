Policija nadzira: Varno privežite sebe in otroke!

Od 6. do 12. marca 2023 bodo na območju Slovenije pod okriljem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa potekale aktivnosti za večjo uporabo varnostnih pasov in ustreznih zadrževalnih sistemov med vožnjo.

Policisti bodo izvajali poostren nadzor cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov pri voznikih in potnikih motornih vozil ter nad uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok. Namen poostrenega nadzora je vplivati na povečanje uporabe varnostnih pasov v osebnih in tovornih vozilih ter avtobusih.

Policija bo nadzorovala tudi uporabo zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok, s čimer želi vplivati na zmanjšanje negativnih posledic prometnih nesreč.

V poostrenem nadzoru bodo ugotavljali tudi druge kršitve cestnoprometnih predpisov, ki vplivajo na varnost cestnega prometa, kot so na primer nepravilna uporaba naprav ali opreme, ki ovirajo vidno ali slušno zaznavanje med vožnjo, hitrost vožnje, psihofizično stanje voznikov in drugo.

Zakaj sta pomembni pravilna privezanost z varnostnim pasom in uporaba zadrževalnih sistemov?



- Pripeti vozniki in potniki v vozilu v primeru trka ostanejo na svojem sedežu.

- Varnostni pas oziroma zadrževalni sistem ob čelnem trku zmanjšuje gibanje telesa naprej in tako preprečuje trk z notranjostjo vozila.

- Varnostni pas oziroma zadrževalni sistem prevzame velik del energije in jo porazdeli na različne dele telesa, kar učinkovito zmanjša posledice trka na posamezen del telesa.

- V kombinaciji z zračno blazino ter drugimi elementi pasivne varnosti (naslonjalo za glavo, ergonomski sedeži, karoserija vozila) varnostni pas zagotavlja vozniku in potnikom učinkovito zaščito.