Varnostni pas ni za okras: 1.100 voznikov med vožnjo ni pripelo otroka

Agencija za varnost prometa pričenja s preventivno akcijo ''varnostni pas'', saj so z nedavno terensko raziskavo z opazovanjem stopnje pripetosti voznikov motornih vozil ugotovila, da še vedno preveč voznikov ne uporablja varnostnega pasu. V dveh intervalih, jutranjem in popoldanskem, so v času zgolj štirih ur zabeležili kar 2.184 voznikov, ki med vožnjo niso bili pripeti. Zaskrbljujoče število, največ kršiteljev v obeh intervalih skupaj, je bilo v Kopru, kjer je bila zabeležena več kot četrtina (586) vseh ugotovljenih kršiteljev.

Kopru sledita občini Celje (351) in Novo mesto (331). V jutranji konici je bilo skupaj 1.247 kršitev, nominalno največ na področju lokacij Koper (379), Celje (233) in Ptuj (172). V popoldanski konici je bilo skupaj 937 kršitev, največ na področju lokacij Koper (207), Novo mesto (166) in Ljubljana (154). Najmanj kršitev v obeh intervalih skupaj je bilo na področju lokacij Velenje (20), Slovenj Gradec (27) in Murska Sobota (56).

Mestna občina Vozniki, pri katerih ni bila zaznana kršitev Voznik ni pripet z varnostnim pasom Delež voznikov, ki niso bili pripeti z varnostnim pasom Koper 6320 586 9,3 % Celje 5591 351 6,3 % Novo mesto 3796 331 8,8 % Ptuj 2805 273 9,7 % Ljubljana 8935 205 2,3 % Nova Gorica 5414 132 2,4 % Maribor 4249 106 2,5 % Kranj 5081 97 2 % Murska Sobota 3376 56 1,6 % Slovenj Gradec 4354 27 0,6 % Velenje 3416 20 0,6 %

Stanje je zaskrbljujoče, nekateri ne pripnejo niti otrok

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je policija po začasnih podatkih ugotovila 6.569 kršitev neuporabe varnostnih pasov; v letu 2020 je Policija ugotovila 37.255, leto poprej pa 40.283 tovrstnih kršitev. Posebej zaskrbljujoče pa je, da je v prvih dveh mesecih letošnjega leta Policija ugotovila 1.011 kršitev, povezanih z neuporabo zadrževalnih sistemov pri otrocih. V letu 2020 je bilo tovrstnih kršitev 6.579, leto poprej pa 5.973, število je torej ob zmanjšanem obsegu prometa naraslo!

Vsaka policijska uprava bo v času nacionalne preventivne akcije izvedla po en poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov, sicer pa bodo policisti aktivnosti v zvezi z akcijo izvajali ob rednem delu.Terenska raziskava z opazovanjem (ne)pripetosti voznikov motornih vozil je bila izvedena 27. januarja 2021 v dveh intervalih, v jutranji (med 7. in 9. uro) in popoldanski prometni konici (med 15. in 17. uro). Izbor mikrolokacij je bil določen glede na povprečni letni dnevni promet iz leta 2019. Zavedati se je treba, da je šlo za čas, ko je bila gostota prometa na mestnih vpadnicah zaradi ukrepov za zajezitev epidemije manjša. A kljub temu v le štirih urah na zgolj enajstih lokacijah kar 2.184 voznikov med vožnjo ni uporabljalo varnostnega pasu in s tem tvegalo nastanek hujših posledic ob morebitni prometni nesreči.

Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2020 pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znaša 69 %. Foto: Gregor Pavšič Tretjina umrlih voznikov osebnih vozil lani ni uporabljala varnostnega pasu

Stopnja uporabe varnostnega pasu v letu 2020 pri umrlih voznikih osebnih avtomobilov znaša 69 % (v letu 2019 je znašala 66 %). Od skupno 29 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih je 20 uporabljalo varnostni pas, 8 ne, pri enem pa ni bilo mogoče ugotoviti (ne)uporabe. Od 9 umrlih potnikov v osebnih vozilih dva nista uporabljala varnostnega pasu, stopnja uporabe torej znaša 78 %. Od desetih umrlih potnikov in voznikov v osebnih vozilih, ki niso uporabljali varnostnega pasu, so bili štirje stari med 20 in 25 let.

Prav tako en umrli voznik tovornega vozila ni uporabljal varnostnega pasu, pri enem ni bilo mogoče ugotoviti (ne)uporabe. Brez ustrezne zaščite (varnostni lok) je bil tudi umrli voznik traktorja.Od skupaj 114 hudo poškodovanih voznikov osebnih avtomobilov, jih je 87 oz. 76 % uporabljalo varnosti pas. Stopnja uporabe je bila največja pri lažje telesno poškodovanih voznikih osebnih avtomobilov, saj je varnostni pas uporabljalo 94 % oz. 2.039 voznikov.