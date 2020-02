Britanski drzni načrt: leta 2035 naprodaj samo še električni avti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska vlada je potrdila, da bodo sprejeli zakon, ki bo od leta 2035 dalje prepovedoval prodajo avtov z motorji na notranje zgorevanje. Čez 15 let bo prepovedana tudi prodaja hibridov, v prodajnih salonih pa bodo izključno električna vozila.

Leta 2035 se bodo v Veliki Britaniji prodajali lahko samo še električni avtomobili. Foto: Gregor Pavšič

Britanska vlada je svoje načrte javnosti razkrila tik po odprtju 26. konference Združenih narodov o podnebnih spremembah. S tem so še zaostrili cilje, ki so jih sprva opisali v načrtu 2040, a pustili odprto okno, če bo razvoj električnih vozil in infrastrukture prepočasen. Minister za promet Grant Shapps je ob razkritju optimističnega načrta dejal: "Želeli smo iti dlje kot kadarkoli prej. Zato smo pričeli izboljševati naš ambiciozni načrt."

Bodo morali Britanci svoje stare avtomobile uničiti?

1. januarja 2035 bo prepovedana prodaja novih avtomobilov z motorjem na notranje zgorevanje, a bodo staro zalogo, sodeč po zapisanem, še lahko prodajali. Na te avtomobile bo padlo breme višjega davka, vse bo podrejeno popolni elektrizaciji avtov.

Nekoliko bolj so o novem načrtu skeptični v združenju avtomobilskih proizvajalcev in prodajalcev. Mike Hawes, izvršni predsednik združenja, je ob tej priložnosti povedal: "Zelo je skrb vzbujajoče, da je vlada navidezno spremenila cilje za potrošnike in industrijo pri tako kritični stvari. Jasno je, da je pospeševanje že tako zelo zahtevnih ambicij prineslo še večja vlaganja s strani industrije."

Zakaj so se Britanci odločili za takšen korak?

Ministri pravijo, da je za 40 tisoč predčasnih smrti na otoku krivo onesnaženje. Ti ukrepi bodo očistili zrak v državi. Hkrati so že odprli poseben sklad z 225 milijoni funti, ki bo finančno pomagal lokalnim skupnostim pri razvoju infrastrukture in spodbujanju javnosti za uporabo javnega prometa.