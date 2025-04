Britanci potrdili spremembe: (pravi) hibridi tudi po letu 2030

Britanci so omilili svoj načrt polne elektrifikacije trga novih avtomobilov. Samopolnilne in priključne hibride bodo lahko prodajali še vsaj do leta 2035.

Britanska vlada je pričakovano napovedala sproščanje ostrih zahtev postopnega prehoda prodaje novih avtomobilov na izključno električne pogone. Proizvajalci bi morali že letos dosegati 28-odstotni delež polno električnih avtomobilov v svoji letni prodaji, a ta delež je trenutno v povprečju približno osem odstotnih točk nižji.

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bil delež polno električnih avtomobilov v Veliki Britaniji pri 22,8 % (lani v enakem obdobju 15,8 %), delež vseh hibridov (tudi blagih) pa 36 odstotkov. V primerjavi z lanskim letom je močno upadel delež bencinskih pogonov (iz 40 na 28,9 %).

Visoki stroški spodbujanja elektrifikacije, zdaj še udarec Trumpovih carin

Proizvajalci so z investicijami spodbujali prodajo električnih avtomobilov, ki je zato krepko nad povprečjem Evropske unije. Ker se je tem stroškom iz naslova spodbud zdaj pridružila še negotovost zaradi višjih carin izvoza avtomobilov v ZDA (27 odstotkov v Veliki Britaniji izdelanih avtomobilov izvozijo v ZDA), je britanska vlada napovedala omilitev zahtev.

Ključna usmeritev ostaja - proizvajalci morajo letos v prodaji novih vozil doseči 28-odstotni delež električnih pogonov, leta 2030 pa mora ta delež narasti do 80 odstotkov.

Po letu 2030 ostaja prodaja samopolnilnih in priključnih hibridov

Glavna sprememba je zelena luč za prodajo hibridov podaljšala vsaj do leta 2035. Pri tem za zdaj niso pokazali tehničnih značilnosti hibridov, ki bodo upravičeni do tega podaljšanja, temveč so navedli nekaj konkretnih primerov avtomobilov. To sta na primer toyota prius, ki je na voljo le kot priključni hibrid, in nissan qashqai s tehnologijo e-power. To pomeni, da bodo Britanci po letu 2030 dovolili prodajo samopolnilnih in priključnih hibridov, ne pa tudi blagih hibridov.

Do leta 2035 bodo lahko v Veliki Britaniji še naprej prodajali kombije s klasičnim motorjem na notranje zgorevanje.

Iz vsega navedenega so izvzeti proizvajalci maloserijskih avtomobilov, ki takih izdelajo manj kot 2.500 letno. To so britanski proizvajalci kot so McLaren, Aston Martin, Bentley in Rolls-Royce.