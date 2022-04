Brez vzvratne prestave: vse podrobnosti novega korejca #foto

Kia po kapljicah sporoča podatke o drugi generaciji nira, ki bo tako kot prej na voljo kot hibrid, priključni hibrid in polno električno vozilo. Lahko bi rekli, da se je splačalo počakati, saj so nas Korejci presenetili s svojimi tehničnimi rešitvami. Zaradi večje učinkovitosti se je niro preselil na namensko platformo K3, postal večji, v novi obliki pa bo zapeljal v Slovenijo enkrat do poletja.

Skladno s predlanskim konceptom habaniro je Kia za drugo generacijo modela niro pripravila nov oblikovalski jezik. Zunanjost križanca je drzna in tudi v skladu z zadnjimi novimi modeli tega korejskega avtomobilskega proizvajalca. Niso pa bili pri Kii drzni le z zunanjo podobo, pomembne odločitve so sprejeli tudi glede same arhitekture. Niro se je namreč preselili na namensko arhitekturo K3, ki je del skupine Hyundai motor group in so jo prvič uporabili na Hyundaievem modelu elantra, in ta bo prvič našla svoje mesto v Kijinem modelu.

HEV, PHEV in EV

Na račun nove platforme je niro od predhodnika daljši za 6,5 centimetra, prav tako pa ima tudi za dva centimetra daljše medosje. Ker gre za namensko razvito platformo, ima električni niro tako spredaj še dodaten 20-litrski prtljažnik in zadaj 475-litrski prtljažnik. Pri hibridnem niru se zadnji prtljažnik poveča še za šest litrov, a se po drugi strani pri priključnem hibridu močno zmanjša, in sicer na 348 litrov.

Kot pri prejšnji generaciji je niro na voljo izključno z elektrificiranimi pogoni. Vse se začne pri samopolnilnem hibridnem pogonu z 1,6-litrskim bencinskim motorjem in elektromotorjem z 32 kilovati. Sistemska moč se ustavi pri 103 kilovatih, navor pa se na sprednji kolesni par prenaša prek dvosklopčnega 6-stopenjskega samodejnega menjalnika.

Priključno-hibridni pogon ima vgrajen enak 1,6-litrski bencinski štirivaljni motor, a mu pomaga močnejši elektromotor z 62 kilovati. Sistemska moč se ustavi pri 136 kilovatih, kar je 32 kilovatov več kot pri predhodniku. Večja je tudi litij-ionska baterija, ki ima zmogljivost 11,1 kilovatne ure in omogoča 60 električnih kilometrov.

Polno električni niro ima 150 kilovatov, kar je enako kot pri predhodniku. Prav tako je s kapaciteto 64,8 kilovatne ure ostala enako zmogljiva baterija, a ima druga generacija nira kljub temu devet kilometrov daljši doseg (463).

Brez vzvratne prestave v menjalniku

Oba hibridna pogona uporabljata enak dvosklopčni samodejni menjalnik, ki pa nima vgrajene vzvratne prestave. Zaradi tega so prihranili 2,3 kilograma pri masi in izboljšali uporabnost avtomobila. Vzvratna vožnja bo namreč vedno potekala izključno s pomočjo električne energije, kljub prazni bateriji pa bo za vožnjo vzvratno vedno dovolj energije. Priključni hibrid je opremljen tudi s posebnim električnim grelcem PTC, ki izboljša doseg v mrzlih dneh.

