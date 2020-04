Brez voznika, brez hrupa: tako hrvaški Rimac preizkuša baterije #video

Hrvaški Rimac, ki razvija tehnologije za električne avtomobile tik za slovensko mejo, je spet pokazal delček svojega dela. Tokrat je v zgodnjem videoposnetku (v angleščini) pokazal, kako pravzaprav poteka "mučenje" baterij in kako ugotavljajo, ali so primerne za vgradnjo v njihov ali kakšen drug avtomobil.

Mate Rimac je na razmeroma preprost način razložil, kako preizkušajo baterije, ki jih potem uporabijo v svojem superšportniku ali pošljejo drugim proizvajalcem avtomobilov. Blizu slovenske meje, v Sveti Nedelji, za testiranje baterij in njihovih zmogljivosti ne potrebujejo dirkališča, prav tako ne testnega voznika. Ker so električna vozila energijsko bolj učinkovita in tišja kot običajni avtomobili, je testiranje tega pogona v praksi veliko lažje.

Vso energijo vrnejo v omrežje

Kot je povedal Rimac, lahko življenjsko dobo baterijskega sklopa simulirajo s pomočjo testa, v katerem je baterija neprekinjeno 24 ur dan, sedem dni v tednu ali 31 dni v mesecu podvržena potrebni obremenitvi. S tem lahko življenjsko dobo baterije preverijo na preprost način. S pomočjo tega testa lahko preizkušajo tudi ekstremne zmogljivosti baterij za kupce, ki jih vgrajujejo v superšportne avtomobile. "Za Koenigsegg, na primer, naredimo polno pospeševanje od 0 do 400 kilometrov na uro. Baterije se pri tem ne premakne, le čaka tam in videti ni nič drugače, a dela vse enako, kot da bi pospeševala do 400 kilometrov na uro," je povedal Rimac. Energijo, ki jo njihov test med uporabo proizvede in shrani, vrnejo v omrežje.