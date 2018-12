Brez odvetnika: sporno zaslišanje šefa Renaulta?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo minilo 22 dni od priprtja enega vodilnih menedžerjev svetovne avtomobilske industrije. Carlos Ghosn, prvi mož Renaulta, Nissana in Mitsubishija, je izgubil prostost zaradi domnevnih nepravilnosti pri sporočanju višine svojih prihodkov in neupravičenega koriščenja Nissanovih nepremičnin in drugih sredstev.

Carlosu Ghosnu medtem v japonskem priporu prav gotovo ni prijetno. Japonci so znani po svojevrstnih preiskovalnih prijemih, s katerimi so si v tujini že prislužili veliko kritik. Že podatek o skoraj stoodstotni uspešnosti pri preiskovanju, zasliševanju in obtožbah je dovolj zgovoren.

Zasliševanja do osem ur na dan brez prisotnosti odvetnika

Danes se izteče 22-dnevno obdobje pripora, po katerem morajo Ghosna obtožiti ali pa izpustiti. Predvidoma ga bodo zaradi novih znanih dejstev glede zakrivanja dejansko prisluženega denarja spet priprli in bodo imeli tako za zasliševanja ter preiskovanja še dodatnih 22 dni časa. V tem obdobju lahko Ghosna zaslišujejo do osem ur na dan, pri tem pa ni potrebna prisotnost njegovega odvetnika, je poročal japonski finančni časopis Nikkei.

Pripornike držijo v majhnih celicah. Odvetniki jih lahko obiskujejo, ne smejo pa biti prisotni med zasliševanji. V takšnih razmerah čaka na rešitev položaja tudi Ghosn, ki je sicer priprt v Tokiu.

Kot predsednik Renaulta je pred leti obiskal tudi novomeški Revoz, kjer izdelujejo renault twinga in zdaj spet tudi clia. Foto: Renault

Ghosn je kot predsednik Nissana domnevno neupravičeno koristil apartma v Riu de Janeiru. Brazilsko sodišče je Ghosnu dovolilo dostop do posesti, pri Nissanu pa mu želijo neuradno dostop onemogočiti. Če bi ga Japonci izpustili, bi lahko tam uničil morebitne dokaze. Ghosn, ki je bil rojen prav v Braziliji, je sicer uporabljal tudi nepremičnine v Bejrutu, Parizu in Amsterdamu.

Zasliševanje s ciljem priznanja

"Obtoženci lahko izgubijo samozavest in prepričanje v tisto, kar povedo. Ne glede na to, kaj obtoženec pove, ga preiskovalec dejansko ne posluša. To je najtežje za obtoženca," je za Reuters povedal Masaši Akita, odvetnik iz Osake.

"Vsaka država ima svojo kulturo in svoj sistem. Nisem prepričan, če ga lahko kdo kritizira zgolj zato, ker je drugačen," je na tiskovni konferenci povedal Shin Kukimoto, namestnik javnega tožilca. Tudi Japonci sicer vpeljujejo reforme. Prihodnje leto bodo morali vsa zasliševanja posneti. Po zagotovilih preiskovalcev tako prakso uporabljajo tudi že pri Ghosnu.

Če bodo Ghosna jutri izpustili in spet priprli še za 22 dni, se na prostost predvidoma ne bo mogel rešiti s plačilom varščine. Japonci ga bodo držali v priporu zaradi begosumnosti.

Se je hotel znebiti predsednika Nissana Saikawe?



Ghosn je bil pred aretacijo predsednik uprave Nissana. Po za zdaj še neuradnih informacijah je želel predstaviti reorganizacijo uprave podjetja, ki je vključevala tudi novo ime za izvršnega direktorja družbe. Na tem mestu je bil do zdaj Japonec Hiroto Saikawa. Ghosn je želel predvidoma novembra svoje načrte že predstaviti Japoncem, a jih je nato onemogočila njegova aretacija. Medtem ime žvižgača, ki je izdal Ghosnove domnevne nepravilnosti, ostaja skrivnost. Prav tako ni znano, ali je bil tudi sam vpleten v nepravilnosti in bo v tem primeru moral pričati proti Ghosnu.