Je padlega avtomobilskega šefa "namočil" kar Nissan?

Carlos Ghosn vse od začetka trdi, da so njegovo aretacijo načrtovali znotraj Nissana. Kot razkrivajo zadnji zaupni dokumenti, so njegove trditve vsaj deloma utemeljene.

Carlos Ghosn vse od začetka trdi, da so njegovo aretacijo načrtovali znotraj Nissana. Kot razkrivajo zadnji zaupni dokumenti, so njegove trditve vsaj deloma utemeljene. Foto: Reuters

Carlos Ghosn, nekdanji padli direktor alianse Renault-Nissan-Mitsubishi, ki je ušel iz pripora na Japonskem in se trenutno skriva v Libanonu, od samega začetka trdi, da je nedolžen in bo dokazal svojo nedolžnost. Na podlagi dokumentov znotraj Nissana pa se vse bolj kaže, da je bila njegova aretacija ob koncu leta 2018 načrtovana in skrbno premišljena.

Pri Nissanu so dolgo trdili, da so Ghosna odpustili zaradi obtožb o številnih finančnih nepravilnostih, predvsem zaradi njegovega prikrivanja dejanskih izplačil, ki jih je dobival. A kot razkrivajo zadnji dokumenti, so vodilni možje pri Nissanu načrtno in skrivoma poskrbeli za odstranitev Ghosna z vrha alianse. Kot poroča Bloomberg, so starejši menedžerji podvomili o Ghosnovi zaobljubi z začetka leta 2018 − napovedal je tesnejšo integracijo Nissana in Renaulta, s to potezo pa bi oba proizvajalca še bolj povezal in spletene niti bi bilo kasneje bistveno težje prekiniti.

V zaroto povezanih več vodilnih ljudi znamke?

Ghosn vse od začetka trdi, da gre za sistematično kampanjo s ciljem uničiti njegovo ime in ugled. Zanjo so, je bil ves čas prepričan Ghosn je napovedal močnejšo integracijo Renaulta in Nissana, kar pa očitno ni bilo všeč vodilnim pri japonski znamki. Foto: Reuters Ghosn, odgovorni vodilni v Nissanu, ki so nasprotovali tesnejši integraciji Nissana in Renaulta, ti pa so imeli, po njegovem mnenju, tudi podporo v japonski vladi.

Kot razkrivajo dokumenti, je Hari Nada, takratni vodja urada izvršnega predsednika Hitoshi Kawaguchiju, višjemu menedžerju pri Nissanu, odgovornemu za odnose z vlado, dejal, da morajo ukrepati in nevtralizirati Ghosnovo iniciativo, preden bo prepozno. Nada je potem v sojenju tudi pričal proti Ghosnu.

Dan, preden so na letališču Haneda pri Tokiu japonske oblasti aretirali Ghosna, je Nada poslal sporočilo Hirotu Saikawi, v katerem je pozival za preklic dogovora, ki bi okrepil zavezništvo in obnovil Nissanovo pravico do nakupa delnic v Renaultu ali pa ga celo prevzel. Hkrati je tudi pozival, da se odpravi Renaultova pravica do imenovanja izvršnega predsednika ali drugih pomembnih funkcij pri Nissanu.

Nada je še pred aretacijo Ghosna želel razširiti obtožnico, Saikawi je predlagal, naj vztrajajo pri obtožbi o kršitvi zaupanja, saj naj bi bilo javnosti težje razložiti prvotne obtožbe o prikrivanju njegovih prihodkov.

Prekiniti močnejšo integracijo Renaulta in Nissana

Njihove napore ''bodo podprli z medijsko kampanjo za zagotovo uničenje ugleda CG'', je Nada zapisal v enem izmed internih sporočil. Ko so pri Bloombergu Saikawo povprašali za komentar, je zanikal obstoj zarote za odstavitev Ghosna in dodal: ''Ni bilo nobenega truda, da bi odstranili Renaultov vpliv.''

Saikawa je odstopil kot direktor lanskega septembra, potem ko je preiskava znotraj Nissana pokazala, da je dobil prevelika izplačila. Enako so dokazali tudi Nadi. Ghosn se je po filmskem begu v Libanon in kratki tiskovni konferenci umaknil iz javnega življenja. Ker Libanon in Japonska nimata podpisanih sporazumov o izmenjavi zapornikov, pa je verjetnost, da bo Ghosn kadarkoli obtožen na Japonskem, zelo majhna.