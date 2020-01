Ghosn: Nisem zbežal pred resnico, ampak pred neresnico in političnim pregonom

Nekdanji prvi mož japonskega avtomobilskega proizvajalca Nissan Carlos Ghosn je prvič po pobegu iz Japonske v Bejrutu stopil pred novinarje in napovedal, da bo opral svoje ime. Odločitev o begu je označil za najtežjo v življenju, a da ni imel druge izbire. "Nisem zbežal pred resnico, ampak pred neresnico in političnim pregonom," je bil jasen.

Carlos Ghosn je v rodni Libanon iz Japonske pobegnil tik pred novim letom, njegov pobeg pa je bil po poročanju medijev na ravni filmskega scenarija, saj naj bi se 65-letni poslovnež med letom iz Japonske v Libanon prek Istanbula skrival v kovčku. "Danes ne bom govoril o tem, kako sem pobegnil, čeprav vem, da vas zanima, ampak o tem, zakaj sem pobegnil," je novinarsko konferenco začel Ghosn, poroča STA.

Odtrgali so ga od družine in prijateljev

Opisal je zadnjih 14 mesecev, odkar so ga japonske oblasti aretirale zaradi domnevnih finančnih malverzacij. "Več kot 400 dni je minilo, odkar so me brutalno potegnili iz sveta, kakršnega sem do tedaj spoznal. Odtrgali so me od družine, prijateljev in zaposlenih v Renaultu, Nissanu in Mitsubishiju," je dejal in dodal, da je vesel priložnosti, da lahko opere svoje ime.

Ghosn zanika očitke japonskega tožilstva in je hkrati kritičen do njihovega dela. Foto: Reuters

Znova je zanikal očitke japonskega tožilstva o finančnih nepravilnostih, ki naj bi jih počel v času vodenja tristranskega zavezništva avtomobilskih družb Renault, Nissan in Mitsubishi. Zlasti kritičen je bil do dela japonskega tožilstva, znotraj katerega je po njegovih besedah veliko maščevalnih posameznikov. Kot je dejal, ob prvi aretaciji ob sebi ni imel odvetnikov, ni razumel, česa ga obtožujejo, želeli pa so priznanje.

"Zate bo huje, če ne priznaš', mi je tožilec večkrat ponovil, kar je tudi posneto," je izkušnjo opisal Ghosn in dodal, da so mu tožilci obenem grozili, da se bodo lotili njegove družine. Dejal je, da so mu bile v priporu kršene osnovne človekove pravice. Potem ko mu je bila odobrena varščina, se je po novi obtožnici znotraj 24 ur od izpustitve znova znašel v samici, kar je v nasprotju z vsemi mednarodnimi pravnimi standardi, je ponovil, kot piše STA.

Pregon zoper njega označuje za sistematično kampanjo

Prav tako so mu onemogočili stike z javnostjo. Po Ghosnovih besedah so bili tožilci jasni, da mu komunikacije z mediji ne prepovedujejo, da pa se mora zavedati, da lahko proti njemu vlagajo vedno nove obtožnice. To po njegovem kaže tudi torkova poteza tokijskega sodišča, ki je izdalo nalog za aretacijo njegove žene. "Očitno mene ne morejo spraviti nazaj v zapor, pa so v torek, dan pred mojo novinarsko konferenco, izdali nalog za mojo ženo," je izpostavil.

Ghons bo v četrtek stopil pred libanonsko državno odvetništvo, kjer se bo med drugim izrekel o prošnji za njegovo izročitev, ki jo je izdala Japonska. Foto: Reuters

Pregon zoper njega je Ghosn označil za sistematično kampanjo s ciljem uničiti njegovo ime in ugled. Zanjo so, je prepričan Ghosn, odgovorni vodilni v Nissanu, ki so nasprotovali tesnejši integraciji Nissana in Renaulta, ti pa so imeli tudi podporo v japonski vladi, a o imenih ni želel govoriti, saj ne želi otežiti dela libanonskim oblastem.

Na novinarsko konferenco so se odzvali v tokijskem tožilstvu in Ghosnu očitali enostransko in nesprejemljivo kritiko japonskega pravosodnega sistema. V izjavi je tožilstvo še zapisalo, da so Ghosnove navedbe o zaroti vodilnih v Nissanu in japonskih oblasti proti njemu napačne in v nasprotju z dejstvi, še navaja STA.