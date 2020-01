Ghosn v Bejrut s ponarejenimi podatki

Podjetje je pojasnilo, da je decembra ena od njihovih strank rezervirala polet iz Dubaja v Osako in iz Osake v Istanbul, druga stranka pa polet iz Istanbula v Bejrut. Letali, s katerima so opravili navedene polete, nista v njihovi lasti, temveč so ju zgolj upravljali, poroča STA.

Na Japonskem čakal na sojenje

"Najema na prvi pogled nista bila medsebojno povezana. Ime gospoda Ghosna ni navedeno v dokumentaciji nobenega od teh poletov. Ko pa smo izvedeli, da je najem uporabil Ghosn, ne uradno navedeni potniki, smo sprožili notranjo preiskavo in vložili kazensko ovadbo," so navedli v podjetju. Pozvali so k podrobni preiskavi vseh, ki so Ghosnu pomagali pri poletu v Libanon.

Ghosn naj bi bil lastnik te vile v Bejrutu. Foto: Reuters

Ghosn, ki je na Japonskem čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij, je v Bejrut prispel v ponedeljek zjutraj. Podrobnosti o njegovi poti niso znane, je pa, sodeč po navedbah turškega podjetja, moral najprej nekako priti iz Tokia v Osako, kjer se je vkrcal na letalo.

Po navedbah japonske tiskovne agencije Kyodo naj bi se Ghosn iz svoje vile v Tokiu pretihotapil s pomočjo dveh oseb, ki sta se izdajali za člana glasbene skupine, ki je nastopila na božični zabavi v Ghosnovi rezidenci. Ghosnu naj bi pomagali, da je skrit v večjem kovčku za glasbilo neopaženo prispel na letališče, piše STA.

Gosna so oblasti aretirale novembra lani. Foto: Reuters

Podrobnosti bi lahko bile znane prihodnji teden, ko naj bi Ghosn v Bejrutu stopil pred novinarje. Predstavnik libanonskih oblasti je dejal, da bo libanonski državni tožilec Ghosna prihodnji teden pozval na zaslišanje. Na podlagi zaslišanja naj bi presodil, ali bodo libanonske oblasti japonskim dovolile sodelovati v preiskavi.

Interpol za Ghosna izdal najvišjo stopnjo tiralice

V zvezi z Ghosnovim pobegom je preiskavo med drugim uvedlo turško notranje ministrstvo. Turška policija je aretirala sedem ljudi, med njimi štiri pilote, ki jih sumijo pomoči Ghosnu pri begu.

Preiskava se nadaljuje tudi na Japonskem, kjer so med drugim izvedli hišne preiskave na Ghosnovem domu. Japonske oblasti so zaradi njegovega bega po mnenju tujih medijev lahko precej osramočene, saj naj bi bil nekdanji uspešni menedžer pod nenehnim strogim nadzorom policije.

Interpol je za Ghosnom, ki je na Japonskem čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij, izdal najvišjo stopnjo tiralice. Foto: Reuters

Ghosn, ki je bil nekdaj vodja tristranskega zavezništva avtomobilskih družb Renault, Nissan in Mitsubishi, je v izjavi za japonsko državno televizijo NHK v torek dejal, da "ne bo več talec japonskega pravosodnega sistema, ki je diskriminatoren in ne spoštuje temeljnih človekovih pravic".

Ghosna so aretirali novembra lani. Med drugim je obtožen ponarejanja finančnih dokumentov in prikrivanja za naprej določenih prejemkov med letoma 2010 in 2018 pred delničarji. Vse obtožbe zanika, še navaja STA.