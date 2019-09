Nissanu zaradi Ghosna 15 milijonov kazni

Nissan in nekdanji izvršni predsednik znamke Carlos Ghosn sta se z regulatorji v ZDA dogovorila o plačilu šestnajstih milijonov dolarjev (14,5 milijona evrov) kazni, ker so želeli prikriti več kot 140 milijonov dolarjev (127 milijonov evrov) vrednih kompenzacij, ki naj bi jih prejel Ghosn po upokojitvi.

Ghosn bi po upokojitvi moral dobiti še 140 milijonov dolarjev odškodnin, ki sta jih z direktorjem Gregom Kellyjem poskušala skriti pred investitorji. Foto: Reuters

Ghosn bo iz japonskega zapora plačal milijon dolarjev, Nissan petnajst

Ameriška agencija za trg vrednostnih papirjev Securities and Exchange Commission (SEC) je Nissanu naložila 15 milijonov dolarjev (13,6 milijona evrov) kazni, Carlosu Ghosnu, ki je še vedno zaprt v japonskem zaporu, pa milijon dolarjev (0,9 milijona evrov) kazni.

Pri SEC so Nissanu in nekdanjemu izvršnemu predsedniku očitali, da je imel Ghosn široka pooblastila za odločanje o plačilih. Nissanov odbor je namreč pooblastilo za odločitev o plačilu odškodnine prenesel na direktorje, med njimi tudi na Ghosna.

Vse od leta 2009 do fiskalnega leta 2018 je Ghosn z veliko pomočjo svojih podrejenih sodeloval v shemi prikrivanja, v kateri bi morali investitorji plačati za več kot 90 milijonov dolarjev (82 milijonov evrov) ''nagrad''. Ghosn se je s pomočjo direktorja Grega Kellyja odločil, da bo izplačila strukturiral po svoji upokojitvi in se s tem izognil javnemu razkritju.

Poleg plačila sto tisoč dolarjev (91 tisoč evrov) denarne kazni so Kellyju za pet let prepovedali opravljati funkcijo direktorja. Hkrati so tudi Ghosnu prepovedali opravljati direktorsko funkcijo v ZDA za naslednjih deset let.

Dovolj skrivalnic: Nissan je v preiskavi aktivno sodeloval

Pri SEC so na sodišču v Manhattnu poudarili, da so pri Nissanu zelo aktivno sodelovali pri raziskavi. Nissan ima zdaj novo strukturo upravljanja treh statutarnih odborov - revizij, nadomestil in imenovanj, hkrati pa so spremenili vsa poročila za pretekla leta.

"Investitorji si zaslužijo vedeti, kako in koliko podjetje nagrajuje svoje vodilne. Ghosn in Kelly sta šla korak dlje, da bi to informacijo prikrila pred investitorji in trgom," je dejala Stephanie Avakin, sodirektorica divizije za izvršbe pri SEC. Nissan, Ghosn in Kelly so se pogodili, ne da bi priznali ali zanikali obtožbe oziroma izsledke raziskave SEC.

Nissan je v preiskavi aktivno sodeloval, saj se želijo rešiti vseh nevšečnosti, ki jim jih je povzročil Ghosn. Foto: Gašper Pirman

Ghosn bi moral dobiti kar 140 milijonov dolarjev

Pri SEC so v svoji raziskavi med drugim ugotovili tudi, da bi moral Nissan Ghosnu po njegovi upokojitvi plačati več kot 140 milijonov dolarjev odškodnin (127 milijonov evrov). SEC je Ghosna obtožil še v eni tožbi, ki so jo vložili v New Yorku. V tej tožbi so mu očitali sodelovanje v shemi za prikrivanje več kot 90 milijonov dolarjev (82 milijonov evrov). Tudi v tem primeru so se pogodili.

Pri Nissanu so potrdili dogovor z ameriško agencijo za trg vrednostnih papirjev. Prizadevajo si za izboljšanje korporativnega upravljanja podjetja. Nobena od tožb sicer ne bo vplivala na Ghosna, ki je trenutno še vedno v japonskem zaporu. Japonci ga preiskujejo zaradi drugih finančnih nepravilnosti.