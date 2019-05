635 tisočakov: Rojstni dan Ghosna ali Renault-Nissana? #video

Nekdanji predsednik Renaulta in Nissana Carlos Ghosn še vedno poskuša popraviti svoj javni ugled in se otresti očitkov, da je v času vodenja obeh avtomobilskih znamk neupravičeno zapravljal sredstva podjetja tudi na svoj račun.

Glamurozna zabava za 635 tisočakov

Na YouTubu obstaja profesionalno izdelan video, ki prikazuje zelo drago zabavo ob 15-letnici sodelovanja Renaulta in Nissana v Versajski palači pri Parizu. Zabava, ki je domnevno stala kar 635 tisoč evrov, se je odvila prav na Ghosnov 60. rojstni dan.

Pri Renault-Nissanu trdijo, da so zabavo organizirali v poslovne namene in (vsaj uradno) ne za rojstni dan svojega takratnega predsednika. Sodeč po videu je bila zabava zelo razkošna in razsipna, s kančkom francoskega šarma in zgodovine. Na zabavi je bilo okrog 160 gostov, je poročal Autonews Europe.

Video bo prišel prav Ghosnovim nasprotnikom

Zabava je pritegnila pozornost revizorjev poslovanja Ghosna v povezavi z Renault-Nissanom. Stroške je neposredno plačalo nizozemsko skupno podjetje, ki skrbi za operativno poslovanje ene najpomembnejših navez v avtomobilski industriji.

Ghosn se medtem otepa očitkov o domnevno spornih finančnih transakcijah, ki naj bi prek omanskega distributerja končala na njegovem računu. Nekdanji predsednik Renaulta in Nissana vse očitke zavrača in trdi, da je postal le namenska žrtev v zakulisnih menedžerskih igricah Renaulta in Nissana. Ghosn medtem ostaja v priporu na Japonskem.