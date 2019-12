Pobeg leta: nekdanji šef Renaulta ušel Japoncem v Libanon

Carlos Ghosn je na Japonskem pred več kot enim letom izgubil prostost. Očitali so mu resne finančne kršitve iz obdobja, ko je še vodil Renault in Nissan. Izgubil je mesto na čelu obeh uprav in se soočil s precej posebnim japonskim pravosodnim sistemom. Nazadnje se je dogovoril, da bo lahko sojenje pričakal na prostosti, ne bi pa smel zapustiti Japonske. Varščina je bila astronomska, in sicer kar 1,5 milijarde jenov (13,8 milijona dolarjev).

Prebeg z zasebnim letalom in pod lažnim imenom?

Toda Ghosn je storil ravno to. Prebegnil je v Libanon, katerega državljanstvo tudi ima. Tja je domnevno odletel z zasebnim letalom in pod lažnim imenom, je poročala japonska javna televizija NHK.

"Ne bežim pred pravico, temveč pred krivico. Zdaj sem v Libanonu in ne bom več talec rigidnega japonskega pravosodnega sistema. Tam je krivda že vnaprej pripisana, sistem je diskriminatoren in ne spoštuje človeških pravic. Pobegnil sem tudi političnemu pregonu," je v lastnem sporočilu za javnost zapisal Ghosn.

Med Japonsko in Libanonom ni sklenjenega sporazuma o izročanju obsojenih ali priprtih posameznikov.