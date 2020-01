Ves svet se sprašuje, kako mu je uspel pobeg kot iz najboljšega hollywoodskega filma #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskava pobega nekdanjega prvega moža japonskega avtomobilskega proizvajalca Nissan Carlosa Ghosna v Libanon se nadaljuje. Po navedbah japonskih medijev je uporabil francoski potni list, ki ga je imel kljub sodnemu pregonu pri sebi. Francoske oblasti so medtem sporočile, da Ghosna ne bi izročile nikomur, saj Francija nikoli ne izroča svojih državljanov.

Prizori iz bogatega dela Bejruta, kjer ima Ghosn svojo hišo.

Libanonsko zunanje ministrstvo je v torek sporočilo, da je Ghosn v državo vstopil zakonito v ponedeljek ob zori. Po navedbah vira v uradu libanonskega predsednika je v državo vstopil s francoskim potnim listom in libanonsko osebno izkaznico, poroča STA.

Bo nadaljeval pot v Francijo?

Eden od Ghosnovih odvetnikov Junichiro Hironaka je medijem zatrdil, da so vsi trije Ghosnovi potni listi - brazilski, francoski in libanonski - še vedno v rokah odvetnikov. Japonska državna televizija NHK pa je danes poročala, da je sodišče Ghosnu dovolilo obdržati drugi francoski potni list, dokler je ta zaklenjen, ključi pa pri odvetnikih.

Ob tem se pojavlja vse več ugibanj, da bi Ghosn lahko pot iz Libanona nadaljeval v Francijo. Državna sekretarka na francoskem gospodarskem ministrstvu Agnes Pannier-Runacher je za francosko televizijo BFM dejala, da ga ne bi izročili nikomur, saj Francija nikoli ne izroča svojih državljanov.

Ghosna so aretirali novembra lani. V Tokiu je čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij. Med drugim je obtožen ponarejanja finančnih dokumentov in prikrivanja naprej določenih prejemkov med letoma 2010 in 2018 pred delničarji. Ghosn vse obtožbe zanika. Foto: Reuters

Je pobegnil v kovčku za instrumente?

Preiskava pobega Ghosna, ki je na Japonskem čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij, se medtem nadaljuje. Še vedno namreč ni jasno, kako mu je uspelo pobegniti iz Tokia, kjer je bil pod strogim nadzorom v hišnem priporu na svojem domu.

Po poročanju Guardiana so se v javnosti pojavile informacije, da je njegova žena, s katero so mu sicer oblasti onemogočile stike, na dom poslala skupino oseb, preoblečenih v glasbenike, ki naj bi tam izvedli glasbeni nastop, po katerem se je Ghosn skril v enega od kovčkov za glasbila, v katerem so ga prepeljali na letališče, kjer ga je čakalo njegovo zasebno letalo.

Iz Japonske je odletel na letališče v Istanbulu, kjer mu je uspelo prestopiti na drugo zasebno letalo za Libanon. 65-letnik je na mednarodno letališče Rafik el-Hariri v Bejrutu prispel v nedeljo.

Kako mu je uspelo na istanbulskem letališču neopazno prestopiti?

Turški mediji danes poročajo, da je turško notranje ministrstvo v zvezi z Ghosnovim pobegom uvedlo preiskavo. Ugotoviti želijo, kako mu je uspelo na istanbulskem letališču neopazno prestopiti iz enega zasebnega letala v drugega. Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu je policija v Istanbulu aretirala sedem ljudi, med njimi štiri pilote, ki naj bi Ghosnu pomagali pri begu.

Urad libanonskega predsednika Michela Aouna pa je zanikal navedbe, da naj bi predsednik Ghosna ob prihodu v državo osebno pozdravil. "Predsedstvo ga ni sprejelo in ni se srečal s predsednikom," so navedli.

V Tokiu so po pisanju STA oblasti medtem izvedle hišno preiskavo na Ghosnovem domu, kjer se je Ghosn pred pobegom nahajal po plačilu varščine. Glede sistema slednja so se po Ghosnovem pobegu spet okrepile kritike. Slišati je očitke, da bi moral takšen osumljenec ostati v priporu, saj lahko oseba s takšnimi povezavami in bogastvom kljub strogemu nadzoru pobegne.

Japonsko pravosodje obtožil kršenja človekovih pravic

Ghosn, ki je bil nekdaj vodja tristranskega zavezništva avtomobilskih družb Renault, Nissan in Mitsubishi, je v torek dejal, da "ne bo več talec japonskega pravosodnega sistema, ki je diskriminatoren in ne spoštuje temeljnih človekovih pravic".

Ghosna so aretirali novembra lani. V Tokiu je čakal na sojenje zaradi domnevnih finančnih malverzacij. Med drugim je obtožen ponarejanja finančnih dokumentov in prikrivanja naprej določenih prejemkov med letoma 2010 in 2018 pred delničarji. Ghosn vse obtožbe zanika.

Njegov pregon je v težave potisnil tudi družbo Nissan. Ta je obtožena, da ni v celoti poročala o Ghosnovih prejemkih med finančnima letoma 2014 in 2017. Japonski regulator trga vrednostnih papirjev je za Nissan predlagal 2,4 milijarde jenov (19,9 milijona evrov) kazni.