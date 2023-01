Bodo še zaostrili razmere? Podvojen dobiček in nova napoved.

Tesla je lani podvojila svoj dobiček iz leta 2021 in z vsakim avtomobilom zaslužila skoraj deset tisoč dolarjev. Medtem napovedujejo novo, za proizvodnjo še cenejšo platformo in večinoma samozadostnost pri proizvodnji nepogrešljivih baterij. Podobno ambiciozen je tudi kitajski BYD, ki se lahko pri prodajnem izkupičku elektrifikacije na svetovni ravni še edini kosa s Teslo.

Avtomobilisti že desetletje pogledujejo proti Tesli. Najprej zaradi modela S, ki je prevetril premijski trg avtomobilov in kot prvi dal vedeti, da je lahko tudi električen avtomobil všečen, moderno oblikovan in več kot očitno na trgu zaželen. Modela 3 in Y sta nato dokazala velikoserijski potencial električnega vozila, če je celoten ekosistem uporabe na visoki ravni.

Mnogi tekmeci zdaj na področju elektrifikacije odtegujejo razvojno ročno zavoro. Peugeot bo že letos vendarle razkril prvi električni model z namenske e-platforme, Volkswagen pripravlja za sredino desetletja še naprednejšo e-platformo, celo Toyota naj bi v ozadju pripravljala resno nadgradnjo svoje električne platforme.

Toda zdaj bolj kot sami avtomobili Tesline tekmece skrbi njihova sposobnost hitre in poceni izdelave. Če so se mnogi pred slabim desetletjem Tesli še rogali zaradi visokih izgub, teh zdaj ni več. Lani so Američani z nekaj več kot 1,3 milijona prodanimi avtomobili zaslužili kar 12,6 milijarde dolarjev. Z vsakim avtomobilom torej v povprečju okrog deset tisoč dolarjev, čeprav čisto vsi prihodki za Teslo niso avtomobilski.

Tesla je lani kupcem dostavila 1.313.851 avtomobilov. To je bilo 40 odstotkov več kot predlani, obseg proizvodnje so v primerjavi z 2021 povečali celo za 47 odstotkov. Lani so tako izdelali 1.369.611 avtomobilov. Tesla je še leta 2019 poslovala negativno, predlani pa so imeli 5,5 milijarde dolarjev dobička. Tega so lani torej več kot podvojili. Celotni prihodki so znašali 81 milijard dolarjev (predlani 53 milijard dolarjev), od tega je 71 milijard predstavljala prodaja avtomobilov. Če je nekoč Tesla pozitivno poslovala le zaradi prodaje bonusov CO 2 , so lani iz tega naslova prejeli le še 1,78 milijarde dolarjev.



Kaj pa tradicionalna konkurenca? Volkswagen je lani prodal 325 tisoč, BMW 172 tisoč, Audi 118 tisoč, Mercedes 117, Škoda 53 tisoč električnih avtomobilov. Celoten Volkswagnov koncern je imel veliko težav s proizvodnjo, med omenjenimi pa je največji skok uspel pri BMW.

Poleg novih tekmecev iz Kitajske pa poleg teh rezultatov Tesle zdaj tradicionalne proizvajalce – ti so torej na trgu proti dobro desetletje stari Tesli in kitajskemu gigantu BYD – skrbijo še nove napovedi.

Tesla je lani odprla tovarno pri nemškem Berlinu in v ameriškem Teksasu, obe tovarni trenutno na teden lahko naredita po tri tisoč avtomobilov. Ključna tovarna ostaja tista v Šanghaju, kjer sta letos delo sicer motila tako koronavirus kot nekaj časa zaprto pristanišče. Proizvodna kapaciteta kitajske tovarne je že skoraj dosežena, kar pa ne velja za tovarni v Nemčiji in ZDA. Obe bi letno morali izdelati po 250 tisoč avtomobilov, tovarna v Šanghaju 750 tisoč in tovarna v Fremontu 650 tisoč avtomobilov. Letna Teslina proizvodnja z obstoječimi tovarnami bi tako znašala okrog 1,9 milijona avtomobilov. Cilj prodaje za letošnje leto znaša 1,8 milijona avtomobilov.

Vse večja samozadostnost na področju izdelave baterij

Poleg nedavne pocenitve avtomobilov, če bo pri tem dolgoročno seveda ostalo, pa so pomembne tudi naslednje napovedi. Tesla je trenutno sposobna sama tedensko izdelati okrog 848 tisoč baterijskih celic (nov tip 4680), kar je dovolj za tisoč avtomobilov. V tovarni v Nevadi, kamor bodo vložili dodatnih 3,6 milijarde dolarjev in zaposlili še tri tisoč ljudi, želijo dolgoročno samostojno izdelati baterije kapacitete 100 gigavatnih ur letno. To bi zadoščalo že za okrog 1,5 milijona avtomobilov letno in Tesla bi bila v veliki meri pri dobavi baterij neodvisna od dobaviteljev.

Ena ključnih napovedi letnega poročila – poleg obljube, da bodo letos začeli postopno proizvajati poltovornjak cybertruck (polna proizvodnja šele v letu 2024) – pa je bila obljuba tretje generacije avtomobilske platforme. Več o njej bodo predvidoma razkrili na posebnem dogodku 1. marca. To platformo trenutno še razvijajo, omogočila pa naj bi še nižje proizvodne stroške in predvidoma tudi lansiranje nove, najmanjše tesle do zdaj.

Ambicioznost Tesle in BYD

Na globalnem trgu električnih avtomobilov za zdaj Tesli ni kos nihče. Kitajski BYD je skupno prodal več avtomobilov, a je električna vozila dopolnil še s priključnimi hibridi. Oba proizvajalca imata za naslednje desetletje izjemno ambiciozne načrte. BYD bi lahko že leta 2025 svojo letno proizvodnjo povečal na okrog tri milijone avtomobilov, do leta 2030 pa namigujejo na raven 10 milijonov vozil. S tem bi na globalnem prestolu ogrozili celo Toyoto.