Se je začelo? Po Tesli nove pocenitve, Mercedes minus 33 tisočakov.

Tesla je cene najprej znižala oktobra lani, nato pa še bolj agresivno v začetku letošnjega leta. Cene so občutno znižali tako na Kitajskem kot tudi v ZDA in na mnogo evropskih trgih. V zraku visita vprašanji, ali je ta pocenitev morda le začasna in je Teslin odgovor na nakopičene zaloge njihovih avtomobilov ter predvsem kako se bodo – če bo Tesla s takimi cenami vztrajala še naprej – nanje odzvali tekmeci. Teslini avtomobili so bili namreč cenovno že do zdaj konkurenčni, model Y pa najbolje prodajani električni avtomobil na domala vseh pomembnih trgih.

Notranjost tesle model Y – Američani so v začetku leta s pocenitvami razburkali avtomobilske trge. Foto: Gregor Pavšič

Dober pokazatelj prihodnjih nihanj cen je lahko Kitajska, daleč največji posamični avtomobilski trg na svetu. Mercedes-Benz je tam zdaj občutno znižal cene svojih električnih modelov EQE in EQS. Tako bo EQE stal 478 namesto 528 tisoč juanov, cene za luksuzni EQS pa so znižali z 1,19 milijona na 956 tisoč juanov – to pomeni pocenitev za kar 33 tisoč evrov. Pri dragih avtomobilih so "rezerve" pri cenah pričakovano mnogo višje.

Med domačimi proizvajalci je potezi Tesle že sledil Xpeng. Cene za osnovno različico športnega terenca G3i so znižali za 20 tisoč juanov oz. okrog 2.700 evrov. Tudi proizvajalec Seres je ceno za model aito (razvoj s Huaweijem) znižal vse do 31 tisoč juanov (4.200 evrov). Ceno za svoj najbolje prodajani (dražji) model P7 so znižali za 12,5 odstotka – to v praksi spet pomeni kar 32 tisoč evrov nižjo ceno.

BYD atto 3 je eden izmed cenovno dostopnejših električnih avtomobilov, ki prihajajo tudi v Evropo. Foto: BYD BYD edini lovi Teslo, do konca desetletja želi ogroziti Toyoto



Trenutno ima med kitajskimi proizvajalci najrealnejše globalne ambicije družba BYD. Ta je lani prodala 1,86 milijona avtomobilov (električnih in priključnih hibridov skupaj). Pri elektrificiranih vozilih je edina, ki lahko konkurira Tesli. Ta je sicer še vedno prodala precej več, konkretno skoraj 400 tisoč, električnih avtomobilov.



BYD je prevzel vodstvo na kitajskem trgu, že lani je začel avtomobile prodajati na Norveškem. Sledili bodo še preostali evropski trgi, eden najpomembnejših izzivov za globalno rast bodo ZDA. Tam je Bidnova administracija sicer zaostrila pogoje pri dajatvah za tuje proizvajalce, kar naj bi dalo prednost ameriškim tradicionalnim znamkam (Biden v svojih govorih rad pozabi na Teslo), obenem pa to kitajskim družbam že zdaj otežuje dolgoročne naložbe na področju gradnje tovarn za avtomobile in baterije v ZDA.



Mercedes-Benz je ceno modela EQS na Kitajskem znižal za več kot 30 tisoč evrov. Foto: Gašper Pirman

Pocenitve na Kitajskem tudi za Mercedes

Mercedesova poteza je vsaj neuradno tudi posledica slabega prodajnega izkupička na Kitajskem. V prvih sedmih mesecih so Nemci na Kitajskem prodali 8.800 električnih avtomobilov, domači BYD – ta z avtomobili resda meri predvsem na srednji cenovni razred – jih mesečno proda kar okrog 220 tisoč.

To tudi kaže na podrejeni položaj tradicionalnih evropskih proizvajalcev na Kitajskem, kjer domači proizvajalci na trgu električnih vozil držijo kar 80-odstotni tržni delež.

Poudarek na nižjih cenah: Kitajska prihaja tudi v Evropo, ključne pa bodo ZDA

To je pomemben signal za prihodnost, ko naj bi se deleži električnih avtomobilov le še povečevali. Kitajski avtomobili, nekoč (upravičeno?) tarča posmeha, niso več vredni podcenjevanja. Ravno nasprotno, saj prinašajo raven elektronike, ki ji evropski tekmeci niso kos. Obenem so Kitajci močno izboljšali kakovost avtomobilov in tudi lanski rezultati varnostnih testov Euro NCAP, kjer sta v posameznih razredih zmagala po dva kitajska in dva ameriška avtomobila, nakazujejo možnost tektonskih premikov.

Vse več kitajskih proizvajalcev napoveduje prihod v Evropo. Ta bo postopen in se ne bo zgodil čez noč. Najprej bodo gradili trgovsko mrežo in vstopili na največje trge. Nekatere znamke pa so že prisotne tudi v Sloveniji. To velja za MG, ki prodajo električnih vozil dopolnjuje tudi z bencinskimi različicami, še bolj agresiven bo Aiways – le nekaj let stara avtomobilska znamka na primer v Sloveniji že ponuja vpadljiv avtomobil U5 za ceno, ki je primerljiva s Teslinim modelom Y.