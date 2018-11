Bo kos Francozom? Avtomobil za družino in obrtnika.

Po treh družinsko in tudi tovorno (obrtniško) uporabnih avtomobilih francoskega koncerna PSA – citroen berlingo, peugeot rifter in opel combo – je na slovenske ceste s podobnim (prenovljenim) vozilom prišel še Ford. Ta ponuja širok nabor vozil, ki so dobila moderne oblikovalske prijeme in varnostno-asistenčne sisteme. Vsaj pri za družine najbolj privlačnem avtomobilu bo očitno Ford le s ceno težko držal korak z omenjeno trojico PSA.

Foto: Gregor Pavšič Kaj pomenijo oznake?

Ford ima veliko različic majhnih kombijev z dostavniško ali družinsko nalogo, zato tudi njihovo poimenovanje ni najpreprostejše. V osnovi se delijo na transite (tovorni) in tournee (potniški). Najmanjši transit courier izhaja s platforme fieste, večji s prejšnje focusove osnove.

Transit je na voljo še v izvedbah connect furgon in connect furgon kombi. Ta ima še drugo vrsto sedežev in je registriran za pet oseb. Namenjen je prav obrtnikom, ki lahko v enem vozilu združijo potrebe za družinske in poslovne prevoze. Oba kombija imata tudi dve različni medosni razdalji.

Pri potniških je tourneo na voljo v izvedbah courier, connect in grand connect.

Cene za manjšega tournea courier se z opremo trend začnejo pri 16 tisočakih, za večjega tournea connect pa pri 24 tisočakih. Oba sta na voljo s popustom tisoč oziroma dva tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič

