BMW razkriva: nova serija 5 in model i5 #foto

BMW bo novo serijo 5 opremil tudi še s klasičnimi bencinskimi in dizelskimi motorji ter priključnohibridnim pogonom, del lansiranja v oktobru pa bo tudi novi električni model i5. Ta bo na voljo v različicah eDrive 40 in M60 zDrive. Pri prvem bo motor na zadnji osi zmogel 250 kilovatov in 430 njutonmetrov navora. Že ta različica je zelo hitra, saj do 100 kilometrov na uro pospeši v šestih sekundah. Pri M60 sta motorja dva, pogon je štirikolesni, sistemska moč pa znaša kar 442 kilovatov in 820 njutonmetrov navora. Pospešek do "stotice" znaša 3,8 sekunde.

Baterija ni skrajno velika, a doseg kljub temu ne razočara

Medtem ko BMW v modelih iX in i7 nudi baterije s kapacitetami prek 100 kilovatnih ur (kWh), je pri i5 ta ne glede na različico 81 kWh. Baterija bo tako manjša kot pri konkurenčnem mercedesu EQE, a pri BMW-ju stavijo na energijsko učinkovitost. Pri osnovnem i5 bo doseg po uradnih meritvah znašal med 477 in 582 kilometri, pri različici M60 pa med 455 in 516 kilometri.

Najvišja moč polnjenja bo znašala 205 kilovatov, polnjenje od 10 do 80 odstotkov pa bo trajalo okrog 30 minut. To je primerljivo s polnilno krivuljo iz modela i4. Osnovni polnilnec za izmenični tok AC bo 11-kilovatni, a bo mogoče doplačati za 22-kilovatnega.

Prvič “petica” daljša od petih metrov

BMW serije 5 bo prvič presegel mejo pet metrov (5.060 mm), v primerjavi s prehodnikom je daljši za 9,7 centimetra, tudi skoraj tri metre medosja (2,99 metra pri i5) pa je primerljivo z nekoliko starejšimi vozili serije 7. Tako različice s termičnimi motorji kot električni i5 bodo nastali na isti platformi, zato bo imel tudi i5 določene omejitve. Prostornina prtljažnika je 490 litrov, prtljažnika spredaj predvidoma ni.

BMW i5 eDrive 40 bo v Nemčiji stal od 70.200 evrov naprej.

