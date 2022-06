BMW predstavil novi SUV: izdelovali ga bodo blizu nas #foto

Tretja generacija X1 sledi poti, ki so jo zastavili serija 4, X3 in serija 7 – poleg običajnih različic s termičnimi motorji bo prvič na voljo tudi kot povsem električni iX1. Eden ključnih znamkinih modelov v premijskem kompaktnem SUV-segmentu se je preselil na novo prilagodljivo arhitekturo, dobil nov udaren videz in v notranjosti z velikimi zasloni poudarja tehnološko naprednost. Obenem iX3 prevzema žezlo od i3 in tako postaja vstopni električni model BMW-ja.

Kot že omenjeno v uvodu, se je tretja generacija X1 preselila na arhitekturo FAAR, ki jo je BMW že uporabil pri novem active tourerju serije 2 in jo bo uporabil še pri prihajajočem mini countrymanu. Zaradi prilagodljivosti te osnove so Bavarci lahko znotraj enega modela pripravili več pogonskih opcij. X1 bo tako na voljo z dizelskim, bencinskim, priključno-hibridnim in povsem električnim pogonom.

Obljubljajo med 410 in 440 kilometri

Električni iX1 xDrive30 EV poganjata dva elektromotorja, po en na vsaki osi. Sistemska moč se ustavi pri 230 kilovatih in 494 Foto: BMW njutonmetrih navora, zato bo iX1 tudi ena najmočnejših izvedenk znotraj družine. Obenem to pomeni, da bo od nič do sto kilometrov na uro pospešil v vsega 5,7 sekunde, a pomembnejša sta vseeno doseg in velikost baterije.

BMW je v iX1 vgradil baterijo z zmogljivostjo 64,7 kilovatne ure kar je dovolj za med 410 in 440 kilometri električnega dosega (po merilnem ciklu WLTP). Baterijo se lahko polni na polnilniku AC z močjo do 11 kilovatov, za doplačilo bo na voljo polnjenje z močjo AC 22 kilovatov in prek hitrega polnjenja DC z močjo do 130 kilovatov. Kot so še pojasnili pri BMW, bo iX1 na ceste zapeljal zelo kmalu po oktobrskem prihodu običajnih različic X1 na evropske ceste.

Vse različice bodo izdelovali v Nemčiji

Ob prihodu v prodajne salone se bodo kupci lahko odločili med tremi tri- in štirivaljnimi bencinarji in med dvema dizelskima štirivaljnima motorjema. Pozneje bodo poleg električnega iX1 na voljo še en bencinski in dizelski motor in dva priključna-hibrida z 90-kilometrskim električnim dosegom.

Proizvodnja bo stekla v tovarni v Regensburgu, kjer bodo izdelovali prav vse pogonske različice. Električna se malenkostno razlikuje od preostalih, a novi X1 stavi na svoj udarni videz. Pričakovano so nekoliko večje ledvičke, žarometi so tanjši in širši in blatniki so potegnjeni nekoliko bolj navzven.

Bistveno večje spremembe so v potniški kabini. Na sredini je nameščen 10,7-palčni digitalni zaslon na dotik, ki deluje z osmo generacijo BMW-jevega operacijskega sistema. Pred voznikom so še 10,25-palčni digitalni merilniki, ne manjkata niti plavajoča osrednja konzola in minimalistična prestavna ročica.

Malenkost večji kot predhodnik

Novi X1 v dolžino meri točno 4,5 metra in ima za 22 milimetrov daljše medosje ter je s 1.845 milimetri za 33 milimetrov širši kot prej. S tem so predvsem poskrbeli, da bo v primerjavi s predhodnikom prostornejši v notranjosti.

Foto: BMW

Foto: BMW