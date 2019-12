BMW draži Muska in razkriva električni SUV #foto

Bavarci se pripravljajo na razkritje novega električnega modela iX3, ki bo prvi njihov električni avto z vgrajeno tehnologijo nove generacije. To pomeni, da bo imel njihov električni SUV baterijo z zmogljivostjo 74 kilovatnih ur in 440 kilometrov dosega (WLTP). Na ceste bo zapeljal prihodnje leto.

Tretji električni model znamke iX3 bo slonel na arhitekturi peti generacije, ki prinaša daljše dosege in večjo učinkovitost. BMW je končal fazo razvoja, prihodnje leto bodo začeli proizvodnjo. V dno avtomobila bodo vgradili baterijo s 74 kilovatnimi urami, ki bo omogočala do 440 kilometrov dosega po merilnem ciklu WLTP. Koncept je poganjal elektromotor z 200 kilovati, a so z naknadnim razvojem moč motorja lahko povečali za dodatnih 10 kilovatov. Serijski iX3 bo tako imel 210 kilovatov.

Bavarci pravijo, da se bo povprečna poraba ustavila pod 20 kilovatnimi urami na 100 prevoženih kilometrov. Prav tako so pri BMW zapisali, da imajo enega od boljših razmerij med velikostjo baterije in zmogljivostjo. Še vedno sicer uporabljajo preverjeno celično tehnologijo NMC-811. Pri izdelavi baterij naj bi porabili manj kobalta in imeli hkrati višjo gravimetrično energijsko gostoto celic.

Primerjava velikosti baterije med manjšim modelom i3 in bodočim iX3 Foto: BMW

BMW odgovarja Elonu Musku

Musk je po razkritju poltovornjaka na družabnem omrežju Twitter zapisal le besedo 200k oziroma pozneje še 250k, s čimer je razkril, koliko prednaročil so že prejeli. BMW je odgovoril nekoliko posmehljivo. Prek Twitterja so zapisali le številko 499.820 in potem nadaljevali vse do številke 500 tisoč. Takrat so pojasnili, zakaj so odštevali, in sporočili Musku, da so prodali že 500 tisoč elektrificiranih vozil.