Blizu Tolmina: to je cesta, ki kmalu obeta zanimiv spektakel

Po 4,9 kilometra dolgem odseku ceste od Volč pri Tolminu proti Solariju bodo maja organizirali prvo gorsko avtomobilsko dirko letošnje sezone. Tolminci prvič gostijo dirko za državno prvenstvo, ki so jo pripravljeni, če bo to seveda potrebno, izpeljati tudi brez gledalcev. To pa bi bil lahko nezavidljiv finančni izziv, saj organizacije take dirke lahko stane tudi do 40 tisoč evrov.

Jan Medved je po rodu iz Tolmina, sicer pa v reliju vozi peugeota 208 R2. Foto: Uroš Modlic Letos bi lahko v Sloveniji spremljali do 11 avtomobilskih dirk, ki so sicer odvisne od ukrepov proti širjenju epidemije koronavirusa. Med temi je pet relijev, štiri gorskohitrostne dirke in dve prireditvi v avtokrosu. Novost je tudi gorskohitrostna dirka na cesti pri Tolminu.

"Lani smo med letom, ko so nam odpadle skoraj vse dirke, na tej cesti pripravili test različnih dirkalnikov. Takrat smo se začeli pogovarjati, da bi poskusili narediti še kaj večjega. Tako smo že lani nameravali izpeljati pozivni reli, ki pa smo ga morali nato ob vseh ukrepih za omejitev epidemije odpovedati. Nato je padla še ideja za gorsko dirko. Proga je že dobila potrebno nacionalno licenco," nam je povedal Jan Medved, po rodu prav iz Tolmina, sicer pa v reliju voznik peugeota 208 R2.

Proga na odseku ceste iz Volč bo dolga 4,9 kilometra. Foto: RR Tmin

Letos bi lahko v Sloveniji videli celo štiri gorskohitrostne dirke. Foto: Uroš Modlic

V Tolminu so tako ustanovili društvo RR Tmin in trenutno pri organizaciji sodeluje okoli 15 ljudi. Imajo tudi podporo lokalne skupnosti in bližnjih krajevnih skupnosti iz Baške grape in Šentviške planote, kjer naj bi že letos izpeljali tudi pozivni reli. Napovedano gorskohitrostno dirko pa bodo pripravili na cesti iz Volč proti Solariju. Proga bo dolga 4,9 kilometra. Prvi del je cesta še ozka, nato pa se precej razširi.

Ob cesti so enojne ograje in zato formule na njej ne morejo nastopiti. Vseeno pa bo to po daljšem času spet nova gorskohitrostna dirka v Sloveniji.

Z gledalci ali brez?

"Organizacijsko moramo narediti dva načrta. Prvi predvideva dirko z gledalci, drugi pa brez njih. Skoraj prepričan sem, da bomo dirko izpeljali tudi v primeru prepovedi obiska gledalcev. Z njimi bi bilo veliko lažje; ne le zaradi samega vzdušja, tu je tudi prodaja vstopnic, različne ponudbe pijače in hrane. Stroški organizacije dirke so visoki, kaj lahko bodo dosegli okrog 40 tisoč evrov," dodaja Medved.

Tekmovalni del gorske dirke bodo izpeljali v dveh dneh, v primeru prepovedi obiska gledalcev pa bi celoten program najbrž izpeljali le v enem dnevu.