Od prve 110 let, letos v Sloveniji napovedali 11 dirk

Letos bo minilo 110 let od prve avtomobilske dirke prek Slovenije. Ob jubileju se organizatorji, tekmovalci in nacionalna panožna zveza za avtošport AŠ2005 pripravljajo na novo sezono, ki jo bodo tudi letos krojile morebitne omejitve ob epidemiji covid-19. V nacionalnem koledarju je za zdaj 24 prireditev, od tega 11 v Sloveniji. Največja novost v koledarju bo prva gorskohitrostna dirka v Tolminu.

15. maja leta 1911, slabih 22 let po dnevu, ko je grof Anton Codelli v Ljubljano pripeljal prvi avtomobil, je območje današnje Slovenije - takrat dežele Kranjske pod avstro-ogrsko monarhijo - gostilo prvo avtomobilsko dirko. To je bila avstrijska alpska vožnja oziroma Alpenfahrt. Nastopilo je 51 voznikov, med katerimi pa ni bilo Slovencev. Celotna preizkušnja je bila dolga 1.500 kilometrov, najtežji del trase za takratne avtomobile pa je bil strmi vzpon po stari cesti na Ljubelj. Karavana se je ustavila tudi v Ljubljani.

Letos mineva 110 let od te prireditve, prav tako se bomo letos spomnili 95-letnice prve izpeljane gorske dirke na Ljubelj. Tudi ta je leta 1926, celo ob prisotnosti takratnih jugoslovanskih kralja in kraljice, potekala po tej strmi makadamski cesti.

Med 24 napovedanimi prireditvami jih je 11 v Sloveniji. Največ težav je še naprej z organizacijo krožnohitrostnih dirk, teh v Sloveniji letos spet ne bo. Foto: Uroš Modlic

Če je izvedbo prve ljubeljske dirke pod vprašaj postavilo pravo neurje z dežjem in celo snegom, izpeljavo avtomobilistične sezone v letu 2021 lahko v marsičem kroji epidemija covid-19. Zaradi nje so lahko lani v Sloveniji izpeljali le dva relija in eno gorskohitrostno dirko. Letos je v nacionalni koledar za zdaj vpisanih 24 prireditev. Med temi je skupaj sedem relijev in gorskohitrostnih dirk, šest krožnohitrostnih dirk in štiri dirke v avtokrosu. V Sloveniji načrtujejo izvedbo štirih gorskih dirk, petih relijev in dveh dirk v avtokrosu. Največja novost med gorskimi dirkami je nova prireditev v Tolminu, kjer bodo letos predvidoma izpeljali tudi pozivni reli.

Med slovenskimi prireditvami so v načrtu reliji v Vipavi, Velenju, Železnikih, Novi Gorici in Idriji, gorskohitrostne dirke v Tolminu, na Gorjancih, v Lučinah in Ilirski Bistrici ter dve dirki v avtokrosu pri Moravčah.

Toda ne glede na število napovedanih prireditev bo njihova izvedba odvisna predvsem od uspešnosti omejevanja epidemije covid-19 in sproščanja ukrepov. Prvi napovedani reli v Vipavi bi moral potekali že v prvi polovici aprila (9.-10. april).

Z gledalci ali brez?

"Ta problematika je dvoplastna. Najprej bo treba doseči pogoje, da bomo dirko sploh lahko organizirali. V drugi fazi je nato vprašljiva izvedba teh tekmovanj s prisotnostjo gledalcev. Predvsem organizatorji gorskohitrostnih dirk in nekaterih relijev imajo tu velike težave, saj gre za zelo priljubljene prireditve z obiskom več tisoč ljudi. Ponekod izvedbo z obiskovalci pogojujejo tudi glavni pokrovitelji. Upam, da se bo v prihodnjih dveh mesecih položaj umiril," pravi Rado Raspet, od konca lanskega leta novi predsednik zveze AŠ2005.