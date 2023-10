Bizarna razstava? Arabski šejki in David Beckham se ne strinjajo. #foto

Ženevski avtomobilski salon v Katarju? Te dni je to postala realnost, in sicer v družbi Davida Beckhama in številnih tamkajšnjih premožnežev.

Ženevska avtomobilska razstava je bil prvi avtomobilski dogodek, ki ga je leta 2020 neposredno odnesla epidemija covid-19. Odpoved dogodka pri Ženevskem jezeru, ki je že od leta 1905 pomenil enega od ključnih dogodkov avtomobilske industrije v Evropi in tudi v svetu, se je zdel komaj predstavljiva. Vse od takrat prizorišče v Ženevi, vsaj kar zadeva veliko mednarodno razstavo, sameva. Po nekaj odpovedih naj bi tam prihodnjo pomlad razstavo le organizirali, toda organizatorji so zdaj mednarodno nadvse uveljavljeno ime "Ženeva" (GIMS) uporabili za svoj avtomobilski šov v Dohi.

Foto: GIMS

Šest tisoč kilometrov vzhodno od "prave" Ženeve …

Čeprav strogo gledano to ni isti dogodek, povezava z imenom ponuja precej nenavadne, celo bizarne primerjave. Namesto ob Ženevskem jezeru se je tokrat vse dogajalo v razmeroma majhnem in klimatiziranem kongresnem prostoru v Dohi. Ženevski odbor "Comité permanent du Salon international de l'automobile de Genève", ki je lastnik pravic za uporabo imena GIMS, je selitev v Katar označil za "širitev dosega" tovrstnega avtomobilskega dogodka. Doha je od Ženeve oddaljena skoraj šest tisoč kilometrov.

Katarci, ki želijo močno spodbujati svoj turizem, so zelo pomembni vlagatelji. K sebi so privabili tako svetovno prvenstvo v nogometu in zagotovili so si med drugim tudi dolgoročno pogodbo za organizacijo dirk formule ena. Na uradno odprtje razstave, ki je bilo, resnici na ljubo, le senca s premierami nabitega šova v Ženevi, so zvabili celo Davida Beckhama.

Arabci so tudi delni lastniki Volkswagnovega koncerna

Katar je resda majhna država s komaj 2,7 milijona prebivalcev, ki ob velikih dogodkih vselej vzbuja pozornost tudi zaradi precej strogo spoštovanih islamskih zakonov in odnosa do migrantskih delavcev ter istospolno usmerjenih gostov. Za avtomobilski svet pa je arabsko območje z zalogami nafte in plina za zdaj kajpak prava meka in temu primerna je tudi ponudba na razstavnih prostorih. Med razstavljavci prednjačijo kitajski proizvajalci, ki pa v primerjavi z Evropo na Bližnjem vzhodu ponujajo precej bolj klasične modele s termičnimi motorji.

Organizatorji so našteli okrog 30 bolj ali manj velikih proizvajalcev, ki so se udeležili razstave v Dohi. Ker imajo arabski investicijski skladi svoje lastniške lovke v marsikaterem tradicionalnem proizvajalcu, so se morali ti tudi pokazati. Še najpomembnejša je bila Audijeva premiera novega Q8, ki so ga prvič pokazali v javnosti. Prav tako so prisotni Porsche, Volkswagen in Lamborghini, enako Toyota, Mercedes-Benz, Kia, Nissan, Mclaren in BMW.

V senci slavja Maxa Verstappna

S pridevnikom "ženevski" je katarska avtomobilska razstava, ki so jo sicer v preteklosti že organizirali, pridobila nekaj več pomena in blišča. Toda pomanjkanje premier jasno kaže, da bistveno pomembnejše vloge ta razstava v avtomobilski industriji še nima. Navsezadnje je veliko večjo globalno odmevnost doživela dirka formule ena vključno s slavjem Maxa Verstappna, ki je blizu razstavišča v Dohi tudi uradno potrdil svoj tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka formule ena.

Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS

Foto: GIMS