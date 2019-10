Bi ga podprli? Povsem nov ukrep proti prehitrim voznikom.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Estonci so se domislili zanimivega pristopa za prehitre voznike. Namesto denarne jim namenijo "časovno" kazen.

Hitreje kot bodo vozili, dlje bodo namreč morali stati parkirani na mestu policijske kontrole. Estonske oblasti so se tako na drugačen način lotile problematike prehitre vožnje. Po njihovem mnenju je namreč lahko taka kazen precej bolj vzgojna kot le denarno plačilo.

Prehiter voznik obsedi v avtomobilu

Kdor bo omejitev hitrosti presegel za 20 kilometrov na uro, bo ob cesti počival 45 minut. Od 21 do 40 kilometrov presežena omejitev pa prinaša 60 minut čakanja.

Ti vozniki čakajo ob policijski patrulji, in sicer pred velikim zaslonom, kjer se odšteva čas za posameznega prekrškarja. Vozniki morajo ostati v parkiranih avtomobilih in od tam tako spremljajo čas, ki jim je še ostal do prestane kazni.

Foto: Reuters