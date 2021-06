Besede svetovne legende: "Nikjer ne drsi kot pri vas v Sloveniji"

Drseči ovinki nad Velikimi Žabljami so sinonim slovenskega relija. Jutri bodo tam potekale tri hitrostne preizkušnje. Foto: Gregor Pavšič Mesec dni po reliju Velenje se jutri državno prvenstvo nadaljuje z relijem Vipavska dolina v okolici Vipave in Ajdovščine. Po enoletnem premoru se reli, ki ga organizira AK Ajdovščina Motorsport, spet vrača in ob znamenitih cestah se nam ponovno obeta izjemen dirkaški dan. Reli se vrača na znamenite ceste prek Predmeje in proti Velikim Žabljam, kjer bodo posadke jutri vozile celo trikrat.

Jutri bo na sporedu devet hitrostnih preizkušenj, od tega štiri različne, v skupni dolžini 91 kilometrov. Skupna dolžina relija je 268 kilometrov.

Ko je leta 1993 na reliju Saturnus vozil Francoz Phillipe Bugalski (renault clio) - pozneje je zmagal na dveh relijih za svetovno prvenstvo in je veljal za največje specialiste za asfaltno podlago - je bil navdušen prav nad drsečimi ajdovskimi ovinki. "Nikjer še nisem vozil po tako drsečem asfaltu kot v Sloveniji," je takrat dejal žal že preminuli francoski dirkač.

Prvi favorit relija spet slovenski prvak Turk

Organizatorji so prejeli prijave 79 posadk. Glavni favorit relija bo prav gotovo aktualni slovenski reli prvak Rok Turk s sovoznikom Vilijem Ošlajem (hyundai i20 R5), ki je imel v Velenju med Slovenci več kot tri minute naskoka. Kljub tehničnim težavam v zaključku relija je bil torej prepričljivo najhitrejši in tudi na ajdovskem se je na zadnjih relijih dokazal s hitro in zanesljivo vožnjo. Predlani je reli na primer dobil s prednostjo minute in pol.

V skupni razvrstitvi bo Turkov prvi tekmec zanimivi avstrijski voznik Albert von Thurn und Taxis (VW polo R5), ki smo ga v preteklosti na relijih v Sloveniji že videli. Avstrijec pa je že lani na mednarodnih relijih pokazal več dobrih časov in napredek v vožnji, zato bo tudi v soboto prežal na morebitne Turkove napake ali tehnične težave.

Urnik relija - sobota, 26.6.2021



08:23 - HP Predmeja 1

09:06 - HP Manče 1

10:57 - Predmeja 2

11:40 - Manče 2

15:18 - V. Žablje 1

16:11 - Višnje 1

17:04 - V. Žablje 2

19:06 - Višnje 2

19:39 - V. Žablje 3

20:24 - Cilj relija

Reli v Velenju je bil deževen, jutri bo v Vipavski dolini sijalo sonce. Ne glede na vreme je trenutno v slovenskem reliju favorit le eden - aktualni prvak Rok Turk (hyundai i20 R5). Foto: Uroš Modlic

Mark Škulj je bil v Velenju prava senzacija, 17-letnika pa zdaj čaka dokazovanje še na drsečih cestah v okolici Vipave in Ajdovščine. Foto: Gregor Pavšič

Vsi lovijo 17-letnega Škulja

Tako v skupni razvrstitvi kot v slovenskem državnem prvenstvu bo v ospredju razred dvokolesno gnanih avtomobilov. Glede na številčno in izenačeno konkurenco lahko najhitrejše posadke pričakujemo tudi na stopničkah tako v skupni razvrstitvi kot tudi v slovenskem državnem prvenstvu.

Oči bodo uprte v 17-letnega Marka Škulja (ford fiesta rally4, sovoznik Uroš Ocvirk), ki je na svojem prvem pravem reliju v Velenju ugnal vse slovenske tekmece. Škulj se je tudi na reli v Vipavski dolini pripravil z dodatnim testom dirkalnika in zanimivo bo videti, ali bo tudi v sončnem vremenu ponovil predstavo iz takrat deževnega Velenja. V slovenskem DP ima Škulj kar precej tekmecev in vsaka napaka na tako kratkem reliju že lahko pomeni resne težave.

V konkurenci bo spet tudi Martin Štucin, sicer član organizacijskega odbora relija. Foto: Gregor Pavšič

V zadnjem mesecu je novi dirkalnik peugeot 208 rally4 vendarle dobil Marko Grossi (sovoznica Tara Berlot). Grossi bo skupaj z Jernejem Fakinom (ford fiesta rally4, sovoznik Gregor Fakin) predvidoma glavni Škuljev izzivalec. Med te pa moramo šteti vsaj še Grego Premrla (toyota GT 86, sovoznik Gregor Brešer), Jana Medveda (peugeot 208 rally4, sovoznik Izidor Šavelj), pa tudi povratnika Roka Jerkiča (peugeot 208 R2, sovoznik Marko Stopar) in na domačih cestah vedno hitrega Boruta Bratino (ford fiesta rally4, sovoznik Lucijan Vovk). V konkurenci bo tudi Martin Štucin (renault clio R3), ki je tudi član organizacijskega odbora relija.

Vsem naštetim bo pravo merilo avstrijski gost Simon Wagner (ford fiesta rally4), ki je bil v Velenju še hitrejši od Škulja, kot eden trenutno najhitrejših Avstrijcev v reliju si je prejšnji konec tedna delil najboljši čas na prvem letošnjem reliju pri naših severnih sosedih.

Darko Peljhan že dobro pozna ceste v Velikih Žabljah, kjer je na reliju Saturnus vozil že v začetku devetdesetih let. Foto: Gregor Pavšič

Novost v diviziji I bosta zdaj še v reliju (po dveh zmagah na gorskih dirkah) nova renault clia rally5. Foto: Uroš Modlic

Zmago v diviziji I iz Velenja brani Luka Brus s sovoznikom Mitjo Ločnikarjem (MG ZR 105). Foto: Gregor Pavšič

Sicer pa bosta na stopničke vsaj v slovenskem DP ciljala tudi Aleš Zrinski in Rok Vidmar (ford fiesta R5), ki sta v Velenju nastopila še s komaj popravljenim in zato slabše delujočim dirkalnikom. V Velenju v slovenskem DP drugouvrščeni Darko Peljhan (sovoznik Matej Čar) bo tokrat vozil mitsubishi lancerja EVO9. Za svojega VW pola proto namreč ni dobil vseh sestavnih delov.

V diviziji III bo zmago iz Velenja branil Matic Humar (renault clio, sovoznik Matic Peternel). Glavni tekmeci bodo Vasja Miklavčič (renault clio, sovoznik Martin Černigoj), Matjaž Zupančič (BMW M3, sovoznik Enej Ložnar) in Jaka Valant (BMW M3, sovoznik Nik Jan Jesenovec).

V diviziji I bo zmago iz Velenja branil Luka Brus (MG ZR 105, sovoznik Mitja Ločnikar), seznam potencialnih favoritov pa bo v tem razredu še posebej širok. Franci Božič (škoda fabia), Nejc Mrak (suzuki swift), Bojan Velkavrh (VW polo), Jure Jereb (VW polo) in Primož Kačič (MG ZR 105) bodo s svojimi sovozniki ciljali na sam vrh. Zanimiv bo nastop dveh voznikov (Jaka Žvab in Matjaž Mihevc) z novima dirkalnikoma renault clio rally5. Francoski dirkalnik je letos v tem razredu že dobil dve od treh gorskohitrostnih dirk.

Štirje vozniki s štarti na vseh desetih relijih

Reli Vipavska dolina oziroma Ajdovščina je potekal že leta 2007. Med leti 2011 in 2016 ga niso izvedli, zato bo jutri potekala jubilejna deseta izvedba relija. Po dvakrat so do zdaj na reliju zmagali Rok Turk, Tomaž Kaučič, Darkom Peljhan in Rok Turk, enkrat pa Italijan Piero Longhi. Na vseh desetih relijih bodo nastopili Peljhan, Turk, Zrinski in Mitja Bratina. Do leta 2016 se je reli imenoval Ajdovščina, od takrat pa ga poznamo pod Vipavska dolina.