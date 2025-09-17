Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sreda,
17. 9. 2025,
7.21

Osveženo pred

5 minut

Sreda, 17. 9. 2025, 7.21

Baterije LFP - za Kitajce že realnost, v evropske avtomobile šele prihajajo

Renault megane e-tech electric | Megane e-tech bo s prenovo kot prvi Renaultov električni avtomobil dobil baterije tipa LFP. | Foto Gašper Pirman

Megane e-tech bo s prenovo kot prvi Renaultov električni avtomobil dobil baterije tipa LFP.

Foto: Gašper Pirman

Naprednejše baterije LFP niso več domena izključno kitajskih avtomobilskih proizvajalcev, v Evropi jih bodo imeli po Stellantisu tudi Mercedes, Volkswagen in Renault.

Jasen trend pri električnih avtomobilih je prehod z baterij tipa NMC na tip LFP (železno-fosfatne). Na Kitajskem je lani okrog 75 odstotkov novih električnih avtomobilov imelo take baterije. 

Ena ključnih prednosti baterij LFP je nižja cena in to prav zaradi drugačne sestave, ki zahteva manj dragih materialov. Te baterije so tudi veliko bolj odporne na toplotne pobege oziroma požare, v nasprotju z baterijami NMC celo zahtevajo hitro polnjenje in imajo manjšo degradacijo kapacitete. Slabša stran je manjša energijska gostota, kar pa se z baterijskim razvojem že opazno izboljšuje. Enako velja za polnilno moč, ki je bila navadno pri teh baterijah nižja. 

Mercedes CLA
Avtomoto Mercedes pod 40 tisočaki? Projekt desetletja, prvi od novih že v Sloveniji. #foto

Baterije LFP tudi za novega mercedesa CLA. | Foto: Gregor Pavšič Baterije LFP tudi za novega mercedesa CLA. Foto: Gregor Pavšič Izven Kitajske najprej za Teslo, v Evropi tudi že za Stellantis

Medtem ko so baterije LFP na Kitajskem že prevladujoče, jih ostali proizvajalci do zdaj večinoma niso imeli na razpolago. Tesla je te baterije vgradila v osnovna tipa modela Y in modela 3 (različica RWD), saj so bile zaradi omenjene nižje energijske gostote tudi bolj primerne za baterije manjših kapacitet. Med evropskimi proizvajalci jih je kot prvi ponudil Stellantis. Volkswagen jih bo vgradil v novi ID.polo, prav tako jih ima za osnovno različico novega CLA pripravljene tudi Mercedes-Benz.

Pri Renaultu baterije LFP v megana

Pri Renaultu so še lani, ko smo obiskali mednarodno predstavitev novega scenica, zanj zavračali možnost baterij LFP. Enako je bilo še letos ob prihodu električne petke. Zdaj je to drugače. Njihov novi izvršni direktor Provost je napovedal vgradnjo baterij LFP v vse prihajajoče električne modele. Te baterije bodo za zdaj ena izmed ponudb, navadno za vozilo z najmanjšo baterijo.

Tako baterije LFP prihajajo v “novomeški” twingo, še prej pa v prenovljeni megane e-tech. Temu bodo sicer namenili tudi nekoliko bolj športno podobo in s tem poskušali obrniti negativni prodajni trend avtomobila -  njegova prodaja se je letos v prvem polletju v Evropi prepolovila.

Kitajska Renault baterije LFP
