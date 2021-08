Avtotrgovci na počitnice brez velikega navdušenja

Lani julija so avtomobilski trgovci v Sloveniji registrirali 6.423 novih avtomobilov, letos v tem mesecu le 4.426. To je 31 odstotkov manj kot lani, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovski zbornici Slovenije. Na letni ravni je gibanje prodaje avtomobilov pozitivno. V prvih sedmih mesecih so registrirali 2,9 odstotka več novih avtomobilov kot v enakem obdobju lani.

Med znamkami so konec julija na vrhu Volkswagen (17,2 % trga), Škoda (11,8 %), Renault (9,6 %), Peugeot (6,4 %) in Hyundai (6,1 %).

Med električnimi avtomobili julija največ – in sicer trinajst – registracij za volkswagen ID.4. Foto: Gašper Pirman

Največ registracij je bilo do konca julija med kompaktnimi športnimi terenci (16,6 odstotka trga) in majhnimi avtomobili (13,2 odstotka trga). Prodaja klasičnih hibridov je julija zrasla za 64 odstotkov (primerjano z julijem 2020), trgovci so registrirali tudi 20 priključnih hibridov. Spet je bila slaba prodaja električnih vozil, in sicer za 35 odstotkov slabša kot julija lani.

Po uradni statistiki je prodaja električnih vozil letos v sedmih mesecih pod lansko ravnjo, in sicer za 9,6 odstotka. Tržni delež električnih avtomobilov je spet padel pod dva odstotka.

Kot smo že poročali, je Slovenija trenutno na repu evropskih držav po deležu novih avtomobilov z alternativnimi pogoni (električni, hibridi). V prvih sedmih mesecih je ta znašal le okrog sedem odstotkov, kar je občutno pod evropskim povprečjem.