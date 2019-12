Avtomobile najeli v Sloveniji, kradli v Italiji

Italijanski policisti so razbili kriminalno združbo, ki je na avtocestnih postajališčih prežala predvsem na tujce, največkrat turiste. Uporabili so avtomobile, ki so jih pred tem najeli v Sloveniji.

Policisti iz Vidma in Palmanove so končali pol leta dolgo preiskavo združbe s Kosova, ki je na avtocestnih počivališčih prežala predvsem na tujce, so poročale Primorske novice. Aretirali so sedem osumljenih, enega še iščejo.

Žrtve so zamotili z več triki in jih nato okradli

Žrtve so zmedli na več načinov, na primer s spraševanjem o prometnih napotkih ali pa s prebito gumo, ki jo je moral voznik po zapustitvi počivališča menjati ob cesti. Osumljenci so mu sledili, mu tam ponudili pomoč in ga okradli, je pokazala preiskava policistov iz Vidma in Palmanove.

Člani združbe s Kosova so bili stari od 20 do 50 let, delovali pa so v parih ali trojicah. Od maja naj bi zakrivili okrog 20 tatvin. Italijanski policisti so še razkrili, da so avtomobile za svoje podvige najemali v Sloveniji. Menjali so jih tedensko, z njimi pa vozili po počivališčih in prežali na žrtve.