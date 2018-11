Avto nove španske znamke že v Sloveniji #foto

Seat bo za svojo znamko Cupra prilagodil 277 prodajnih salonov, v Sloveniji bosta taka predvidoma za zdaj dva. Prvi je na Brezovici pri Ljubljani (Špan), drugi pa v Domžalah (Cerar).

Navzven se cupra ateca od klasične seat atece razlikuje po bolj dinamičnem videzu, satasti zasnovi motorne maske, zadaj pa predvsem s štirimi zaključnimi cevmi izpušnega sistema. Foto: Gregor Pavšič Priljubljen športni terenec s "300-konjskim" motorjem in štirikolesnim pogonom

V Slovenijo je tako že prispel prvi primerek športne atece, ki na sebi ne nosi logotipa in imena Seat, temveč le še Cupra. To ateco poganja pogonski sklop, ki ga že poznamo iz najzmogljivejšega leona cupra. To je dvolitrski bencinski motor TSI, ki ima moč 221 kilovatov (300 "konjev") in 400 njutonmetrov navora.

Moč se prek sedemstopenjskega samodejnega menjalnika DSG prenaša na vsa štiri kolesa. Do 100 kilometrov na uro lahko taka ateca pospeši v 5,2 sekunde in doseže najvišjo hitrost 247 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

"Kupcev ne bomo kradli znamkam znotraj koncerna Volkswagen"



"Seat je vedno bil in vedno bo športna ter dinamična znamka. Avtomobili Cupra so bili za nas zelo pomembni. Prodali smo jih 60 tisoč, a šestino smo jih prodali v zadnjem letu, zato smo se odločili za korak naprej. Bistvo ni le avtomobil, temveč celoten svet okrog te zgodbe. Cupra bo športna znamka, kjer želimo znamko združiti tudi z motošportom," je za Siol.net povedal Matthias Rabe, podpredsednik razvoja avtomobilov pri Seatu.



Seat je za zdaj pri znamki Cupra predstavil le ateco. Športno preobleko bo predvidoma dobil tudi novi večji športni terenec tarraco, prav tako predvidoma tudi naslednja generacija leona. Z izhodiščno ceno okrog 50 tisoč evrov (toliko stane testni primerek cupre atece na fotografijah) posega ta avtomobil v višji cenovni razred, kjer Seat do zdaj še ni nastopal. To je, na primer, že skoraj cenovni rang porscheja macana, katerega cene se v Sloveniji začnejo pri 64 tisočakih.



"Da, želimo dobiti stranke drugih znamk, ne pa od znamk znotraj koncerna. Lani smo prodali deset tisoč cuper in s tem smo bili zelo zadovoljni. Sčasoma bi lahko to število vsaj podvojili," je optimističen Rabe.