Avto, kjer voznik spreminja položaj sedeža

Audi prvič na sloviti Pebble Beach

Koncept PB18 e-tron je električni superšportnik prihodnosti, ki v ospredje potiska izključno vozniško ekstazo. Audi je Foto: Audi koncept premierno predstavil v Kaliforniji na slovitem dogodku Pebble Beach Concours d'Elegance. V družbo nekaterih najbolj ekskluzivnih starodobnih športnikov je zapeljal s pomočjo treh elektromotorjev.

Prvi poganja sprednji par koles in ima 150 kilovatov, drugi in tretji imata skupaj 450 kilovatov in posamično poganjata zadnji kolesi. Med običajno vožnjo je sistemska moč omejena na 500 kilovatov in 830 njutonmetrov navora, voznik pa s polnim pritiskom na stopalko za plin iz motorjev izvabi dodatnih 70 kilovatov. Po ocenah Audija koncept za od 0 do 100 kilometrov na uro potrebuje le malenkost več kot dve sekundi.

Aerodinamika in pogonski sklop delujeta z roko v roki

Pogled na tehnične specifikacije je naravnost osupljiv, toda nič manj ne očara pogled na preostale tehnološko napredne bombončke. Poleg surove moči je drugi najpomembnejši dejavnik koncepta učinkovitost. PB18 e-tron je sposoben rekuperirati zajetno količino električne energije, saj elektromotorji skrbijo za samodejno počasno zaviranje avtomobila in pri tem baterijo oskrbujejo z dodatno električno energijo.

Galerija: audi PB18 e-tron

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Prihodnost je (skoraj) tukaj

Audi je na dno vgradil futuristično baterijo z elektrolitom v trdnem stanju (solid-state) s kapaciteto 95 kilovatnih ur, ki omogoča 500-kilometrski doseg po novem merilnem ciklu WLTP. S pomočjo 800-voltnega polnilnega sistema se baterija po predvidevanjih napolni v 15 minutah, mogoče pa jo je polniti tudi brezžično prek induktivnega polnilca, vgrajenega na dno avtomobila.

Bi sedeli sami na sredini ali imeli sopotnika?

Oblikovalci futurističnega koncepta so navdih našli pri dirkalniku R18 e-tron, ki je dirkal na Le Mansu. Pri njem so si sposodili vzmetenje, a v notranjost namestili nekaj revolucionarnega. Koncept se preprosto prelevi iz dvosedežnega avtomobila v dirkalnik z le enim sedežem. Še več, volan in sedež se lahko z leve strani premakneta na sredino in ponudita pravi dirkaški občutek.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi