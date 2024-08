Avstrijci se ne šalijo: avtomobil prehitrega fanta bodo prodali na dražbi

Mladi Avstrijec je na avtocesti blizu Dunaja nedavno vozil s hitrostjo 198 kilometrov na uro. Omejitev na tem odseku je bila sto kilometrov na uro. Policisti so ga pri prekoračitvi ujeli, mu na mestu odvzeli vozniško dovoljenje, zasegli pa so mu tudi avtomobil – okrog 20 let star volkswagen passat (B5). Komaj 17-letnemu vozniku, ki je bil očitno lastnik passata in hitrosti ni prekoračil prvič, bodo avtomobil na dražbi kmalu prodali.

Novi prometni zakon omogoča zaseg in prodajo avtomobila na dražbi

Odvzem in prodaja avtomobila je posledica novega zakona, ki v Avstriji velja od letošnjega marca. V določenih primerih lahko policisti ne le zasežejo vozilo, temveč ga nato tudi prodajo na dražbi.

Kdor v naselju omejitev hitrosti prekorači za 60, zunaj naselja pa za 70 kilometrov na uro, lahko ostane brez vozniškega dovoljenja, obenem pa mu zdaj lahko tudi zasežejo avtomobil. Tistemu, ki bi vozil še hitreje (80 kilometrov na uro prehitro v naselju oziroma 90 kilometrov na uro izven naselja), grozi prodaja zaseženega avtomobila na dražbi.

To pa se lahko zgodi le v primeru večkratnih kršitev in ne že v prvem primeru prehitre vožnje. Pogoj je tudi, da je prehitri voznik hkrati lastnik avtomobila. Na dražbo ne morejo vozila, ki so v lasti tretjih oseb.

70 odstotkov denarja dobi avstrijski sklad za prometno varnost

Izkupiček dražbe se razdeli po naslednjem sistemu: 30 odstotkov zneska dobi zvezna dežela, kjer je bil prekršek storjen, preostalih 70 odstotkov pa avstrijski sklad za varnost v prometu.

Od marca so v Avstriji zaradi prehitre vožnje po novem zakonu že odvzeli 70 avtomobilov, a na dražbi so do zdaj prodali šele dva. Zgoraj opisani primer je tretji.

Na dražbi letos prodali tudi že zaseženi BMW

Že devet dni po sprejetju zakona so na avtocesti A12 v Spodnji Avstriji ujeli 21-letnika z BMW, ki je vozil 247 kilometrov na uro. Omejitev hitrosti je torej presegel za 117 kilometrov na uro. Kot kaže, to ni bil njegov prvi tovrstni prekršek, saj so BMW zasegli in ga na dražbi prodali.

Prehitrim voznikom v Avstriji grozi tudi začasen odvzem vozniškega dovoljenja. Meja za tak ukrep je prekoračitev omejitve za 40 kilometrov na uro v naselju in za 50 kilometrov na uro izven naselja. Tak ukrep je bil do zdaj v presoji policistov, zdaj pa je urejen zakonsko.