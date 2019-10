Avstralski letalska družba izvedla najdaljši, 19-urni potniški let

Da so lahko zdaj izvedli vsaj poskusni polet, so letalo povsem napolnili z gorivom, na krov pa vzeli le omejeno količino prtljage in nobenega tovora.

Da so lahko zdaj izvedli vsaj poskusni polet, so letalo povsem napolnili z gorivom, na krov pa vzeli le omejeno količino prtljage in nobenega tovora. Foto: Reuters

Avstralski nacionalni prevoznik Quantas je uspešno preizkusil 19-urni let brez postanka med New Yorkom in Sydneyjem. Namen tega preizkusa je preučiti, kako bi ta najdaljši neprekinjen polet, ki ga nameravajo uvesti, vplival na pilote, posadko in potnike.

Boeing 787-9 je z 49 ljudmi na krovu za 16.200 kilometrov dolg polet iz New Yorka do Sydneyja potreboval skupno 19 ur in 16 minut, poroča britanski BBC. Prihodnji mesec bodo izvedli še podoben poskusni polet iz Londona v Sydney, do konca leta pa naj bi se potem odločili, ali bodo uvedli komercialne letalske povezave Sydneyja z New Yorkom in Londonom brez postanka.

Če bodo rezultati teh preizkusov pozitivni, bi komercialne polete med omenjenimi mesti uvedli v letih 2022 ali 2023.

Qantas’ world first non-stop flight from New York to Sydney has landed after 19hrs in the air. https://t.co/AcZm2oW8el pic.twitter.com/8jssd996Le — Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 19, 2019

Foto: Reuters

Doslej sicer v komercialni rabi še ni letala, ki bi bilo sposobno izvesti tako dolg polet polno naloženo s potniki in tovorom. Da so lahko zdaj izvedli vsaj poskusni polet, so letalo povsem napolnili z gorivom, na krov pa vzeli le omejeno količino prtljage in nobenega tovora, še navaja BBC.

Potniki so ob vstopu na letalo naravnali ure po sydneyjskem času in so morali ostati budni, dokler ni v vzhodni Avstraliji nastopila noč. Na ta način naj bi se izognili utrujenosti zaradi potovanja.

#QF7879 preparing for departure at @JFKairport in New York for @SydneyAirport. The 16,013 km flight is the 1st of 3 @Qantas #ProjectSunrise test flights. https://t.co/v39ZrePTJR



Read more about Project Sunrise and follow all 3 flights at https://t.co/pCazPpvn6P pic.twitter.com/t1mfSALOEF — Flightradar24 (@flightradar24) October 19, 2019

Foto: Reuters

Šest ur zatem so jim postregli obrok z visoko vsebnostjo ogljikovih hidratov, hkrati pa zatemnili luči, da bi jim vzpodbudili zaspanost. Medtem so jih vztrajno opazovali in ugotavljali vzorce glede spanja, uživanja hrane in pijače, gibanja, prilagajanja osvetljenosti sedeža in uporabe razpoložljivega zabavnega programa. Še posebej pozorno so opazovali tudi pilote.

Tekmovanje med letalskimi družbami na področju dolgih poletov se sicer v zadnjih letih močno stopnjuje. Singapure Airlines je lani uvedel polet med Singapurjem in New Yorkom, ki traja okoli 18 ur in pol. To zaenkrat velja za najdaljši komercialni let brez postanka.

Drugi najdaljši let je 17 ur in 40 minut dolg polet iz Aucklanda v Doho, ki ga izvaja Qatar Airways, tretji pa s 17 urami in 20 minutami polet iz Pertha v London, ki ga je Quantas uvedel lani, še navaja BBC.

This will be my home from for the next day ... almost literally. Flight time for JFK-SYD is 19.5 hours or so ... #projectsunrise #qantas #avgeek pic.twitter.com/peoxkwxzRZ — Ben Mutzabaugh (@benmutzabaugh) October 19, 2019

Foto: Reuters