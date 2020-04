Audijev novi avto: lahko očara mlajše kupce?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nekaj meseci je Audi predstavil četrto generacijo A3, zdaj pa so odkrili še drugo generacijo limuzinske izvedenke. V veliki meri gre za enaka avtomobila, ki se malenkostno razlikujeta le po prostornosti v notranjosti, so pa bistveno večje razlike v primerjavi s prejšnjo generacijo.

Limuzinski audi A3 se je tako kot A3 sportback preselil na novo arhitekturo MQB evo, zato je od predhodnika daljši za štiri centimetre (4,5 metra). Kljub temu ostaja medosna razdalja nespremenjena, je pa pridobil dva centimetra v širino in je za centimeter višji. Rezultat dimenzijskih sprememb je nekoliko nižji položaj sedenja za volanom, posledično pa je za dva centimetra več prostora na sprednjih sedežih. Prtljažni prostor ostaja nespremenjen in ima 425 litrov prostornine.

Razlika je le pri zadku

Čeprav je limuzina od A3 sportback daljša za 15 centimetrov, sta si vizualno tako rekoč identična. Seveda, eden ima limuzinski zadek, a na obeh različicah so nameščeni povsem enaki žarometi. Zadnji del je v primerjavi s predhodnikom nekoliko višji, zato so lahko izboljšali aerodinamičnost zunanje lupine. Količnik zračnega upora se ustavi pri 0,25, kar je 0,04 več kot pri predhodniku.

Vizualno je, razen podaljšanega zadka, enak različici A3 sportback. Foto: Audi

Razlike v notranjosti boste iskali zaman

Tako kot pri A3 sportback je tudi pri limuzini v notranjosti najočitnejša novost digitalni merilniki v velikosti 10,25 palca, na voljo pa so še večji, 12,3-palčni digitalni merilniki. Večopravilna enota z 10,1 palca velikim zaslonom na dotik je desetkrat bolj zmogljiva kot pri predhodniku in je lepo vgrajena v armaturno ploščo. Pri prejšnjem audiju A3 je namreč večopravilna enota štrlela iz armaturne plošče, zdaj pa je njena integracija bistveno lepša.

Pozdravljamo tudi to, da A3 ni dobil še drugega zaslona na dotik, prek katerega se pri dražjih modelih upravlja klimatska naprava. Za upravljanje klimatske naprave ostajajo fizična stikala, hkrati so v tistem delu nameščena tudi stikala za nekaj najpogosteje uporabljanih funkcij avtomobila.

Enaka menjalna ročica samodejnega menjalnika je vgrajena tudi v volkswagen golfa in porscheja 911. Foto: Audi

Menjalna ročica kot v golfu ali 911

Tako kot večina bratrancev na arhitekturi MQB je tudi novi A3 v večini motornih kombinacij opremljen s samodejnim menjalnikom. Zaradi principa "shift by wire", kjer ni mehanske povezave med menjalnikom in prestavno ročico, so inženirji pridobili precej dodatnega prostora med sedeži.

Ob lansiranju bodo kupci lahko izbirali med tremi motorji. Na bencinski strani bo sprva na voljo le 1,5-litrski štirivaljnik s 110 kilovati in tehnologijo blagega hibrida. Pri dizlih bo vgrajen dvolitrski štirivaljnik s 85 in 110 kilovati. Kasneje bo na voljo še vstopni litrski trivaljnik z 82 kilovati.