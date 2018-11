Audi odločno: prvi pravi tekmec Tesle? #foto

Audi je na predverju Tesle v Los Angelesuj razkril koncept svoje nove električne kupejevske limuzine, ki je do zdaj eden najbolj dovršenih tekmecev že nekaj let uveljavljene tesle S. Audi bo ta avtomobil začel serijsko izdelovati leta 2020. Iz vidika oblikovanja in tudi tehnologije se zdi kot odličen avtomobil, ki bi lahko pojmovanje Quattra in zgodbe iz Ingolstadta popeljal v povsem novo obdobje.

E-tron GT ima dva elektromotorja, ki poganjata vsak svojo os in s sistemsko močjo skoraj 600 'konjev' zagotavljata tudi štirikolesni pogon z vektorskim razporejanjem navora. Foto: Audi Elektronski Quattro, skoraj 600 'konjev' in velik doseg

Koncept so pri Audiju razvili skupaj s Porschejem, platformo in baterijo si bo tako delil z njihovim taycanom. Obe znamki se spogledujeta s prihodnjimi električnimi športnimi avtomobili. Audijev e-tron GT je oblikovno zares vpadljiv in navdušujoč izdelek, ki je za zdaj sicer le študija in bo do serijske različice morda izgubil del danes predstavljene atraktivnosti. Štirivratni kupe pa vendarle napoveduje zelo resnega tekmece tudi podobnim Teslinim avtomobilom.

Audijev oblikovalec Marc Lichte je na svetovni premieri v Los Angelesu poudaril, da bo e-tron GT čez dve leti napovedal evolucijo oblikovanja vozil znamke iz Ingolstadta tako navzven kot tudi v notranjosti. Oblikovno je ena najbolj zanimivih rešitev invertirana maska motorja, za zdaj skrite kljuke vrat pa najbrž serijske proizvodnje (tako kot pri Tesli in range rover velarju ter evoqueu) ne bodo dočakale.

E-tron GT ima dva elektromotorja, ki poganjata vsak svojo os in s sistemsko močjo skoraj 600 'konjev' zagotavljata tudi štirikolesni pogon z vektorskim razporejanjem navora. S pomočjo velike baterije (kapaciteta 90 kilovatnih ur) in uporabe lahkih materialov, znaša doseg avtomobila po novem standardu meritev WLTP več kot 400 kilometrov. Do 100 kilometrov na uro bo lahko športni kupe pospešil v manj kot štirih sekundah, najvišjo hitrost so omejili na 240 kilometrov na uro.

V primerjavi s klasičnimi audiji je pri e-tronu GT potniški del pomaknjen bolj nazaj in namesto velikega motorja se pod sprednjim pokrovom nahaja 100-litrski prtljažnik.

Osnovne značilnosti koncepta audi e-tron GT:



Sistemska moč: 434 kW (590 'konjev')

Pogon: dva elektromotorja, štirikolesni pogon z vektorskim razporejanjem navora

Kapaciteta baterije: 90 kWh

Doseg (WLTP): prek 400 kilometrov

Pospešek do 100 km/h: 3,5 sekunde

Pospešek do 200 km/h: 12 sekund

Najvišja hitrost: 240 km/h

Prtljažnik: 450 litrov zadaj, 100 litrov spredaj

Moč brezžičnega polnjenja: 11 kW

Hitrost polnjenja: 0-80 % v 20 minutah

Notranjost je za zdaj minimalistična, volanski obroč je oblečen v alkantaro, digitalni zasloni so obrnjeni proti vozniku ... Foto: Audi

Pri Audiju obljubljajo odlične vozne lastnosti in zmogljivosti, prav tako pa tudi več kot 400 kilometrov dosega. Foto: Audi

V avtomobilu bo prostor z štiri potnike, ki pa bodo imeli na voljo kar dva prtljažnika. Foto: Audi

Koncept je dolg skoraj pet metrov in tako podoben zdajšnjemu A7 sportbacku. V primerjavi s tem je kljub integraciji velike baterije postal nekoliko nižji. Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi