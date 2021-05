Audi odločno: Lamborghini ni na prodaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Audija so se odločno odzvali na poročila o domnevni želji poslovnega konzorcija Quantom Group po nakupu avtomobilske znamke Lamborghini.

Lamborghini posluje odlično, zahvaljujoč športnemu terencu urusu tudi prodaja - z izjemo lanskega kriznega leta - vztrajno raste. Zato so se pri Audiju, ki znotraj Volkswagnovega koncerna skrbi za Lamborghini, odločno odzvali na (neuradne) napovedi o morebitni prodaji znamke. Resen kupec naj bi bil konzorcij Quantum Group, o čemer smo pisali že včeraj. Želeli naj bi kupiti tako znamko kot tovarno v Italiji, predstavili pa so tudi dolgoročni načrt sodelovanja z Audijem, gradnjo novega centra v Nemčiji z dodatnimi 850 zaposlenimi in podobno.

Pri Audiju so se odzvali, da prodaje ne bo in da prodaja Lamborghinija ni v nikakršnih načrtih znotraj nemškega avtomobilskega koncerna. Pot v prihodnost želijo tlakovati sami, enako velja tudi za prehod na elektrifikacijo.