Lamborghini pred prodajo? Volkswagen dobil visoko ponudbo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lamborghini in Quantum Group

Lamborghini danes prodaja modele huracan, aventador in urus. Lani so prodali 7.430, predlani pa 8.205 avtomobilov.

Lamborghini danes prodaja modele huracan, aventador in urus. Lani so prodali 7.430, predlani pa 8.205 avtomobilov. Foto: Lamborghini

Volkswagnov koncern je dobil ponudbo za odkup Lamborghinija in sicer za kar 7,5 milijarde evrov. Nezavezajočo ponudbo jim je poslal nov švicarsko-angleški konzorcij Quantum Group.

V ponudbi je pod njihovim imenom podpisan Rea Stark, eden od ustanoviteljev družbe Piech Automotive. Ti so leta 2019 na avtomobilskem salonu predstavili zanimiv koncept mark zero GT. Med ustanovitelji podjetja sta tudi Anton Piëch, sin nekdanjega dolgoletnega predsednika Volkswagna Ferdinanda Piëcha, in nekdanji predsednik Porscheja ter koncerna Volkswagen Matthias Müller.

Ferruccio Lamborghini je podjetje ustanovil leta 1963. Foto: Wikimedia Commons

Dokumente s ponudbo za odkup Lamborghinija so na vpogled dobili pri britanskem Autocarju. Po njihovih navedbah ponudba vključuje tudi proizvodno tovarno v Sant’Agata Bolognese in vse aktivnosti v avtomobilskem športu.

Lamborghini je leta 1963 ustanovil Ferruccio Lamborghini, pod okrilje koncerna Volkswagen (oziroma Audija) pa je prišel pred 23 leti. Načrt Quantum Group je jasen; lamborghinijem, ki so danes prek modelov huracan, aventador in urus močno odvisni od nemške tehnologije, bi namenili električne pogone.

Električni pogoni, gradnja centra za baterije v Nemčiji, dodatnih 850 zaposlenih …

Ponudba vključuje strateško partnerstvo z Volkswagnom, gradnjo novega centra v Nemčiji za izdelavo baterijskih pogonov in petletno “dobaviteljsko” sodelovanje z Audijem. Zadržali bi obstoječo vodstveno strukturo, prav tako zaposlene. Njihovo število bi prek omenjenega centra povečali še za okrog 850 in poskušali tudi povečati proizvodne številke Lamborghinija.

Lani so so prodali 7.430 avtomobilov, kar je bilo manj kot leta 2019 - 8.205 prodanih vozil. Kljub padcu prodaje, ki je bil posledica predvsem 70-dnevnega zaprtja tovarne sredi pandemije covid-19, so dobiček povečali na 1,6 milijarde evrov.