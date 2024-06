Foto: Uroš Modlic Pred relijem v Železnikih, kjer se konec tedna nadaljuje državno prvenstvo v reliju, je vodilni v skupnem seštevku Rok Turk (hyundai i20 rally2) na sovozniški sedež povabil prav posebnega gosta.

Na sedež, kjer ponavadi sedi njegova dolgoletna sovoznica Blanka Kacin, se je izjemoma usedel slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek. S Turkom sta si adrenalinsko vožnjo privoščila na testiranju pred omenjenim relijem v Železnikih.

Video: Vožnja Laniška z Rokom Turkom

Foto: Uroš Modlic

Adrenalinski športi so po meri smučarskih skakalcev. Slavni finski skakalec Matti Nykänen je bil leta 1989 sovoznik Hannu Mikkole (mazda 323) na reliju Mänttä na Finskem, kjer sta takrat tudi zmagala. V Sloveniji se je s hitrimi avtomobili že preizkušal Jurij Tepeš, in sicer tako kot predvoznik na gorskih dirkah kot tudi sovoznik v reliju. Že letos naj bi kot predvoznika na gorskih dirkah videli tudi Tima Zajca.

Turk v Železnikih favorit za šesto zmago

Vožnja z Laniškom je bila za Turka predvsem priprava na nov reli, kjer bo v soboto in nedeljo lovil tretjo zmago sezone. V Železnikih je do zdaj zmagal že petkrat in tudi tokrat bo glavni favorit za skupno zmago. Glavni tekmec posadke Turk-Kacin bosta aktualna državna prvaka Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 R5), ki pa sta sezono začela z odstopom in enim drugim mestom.

Reli v Železnikih se bo začel v soboto popoldne in se zaključil v nedeljo.