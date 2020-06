Analiza, ki lahko skrbi avtotrgovce v ZDA in Evropi

Koronavirusna kriza je na avtomobilsko industrijo močno vplivala. Sektor se je že pred pandemijo spopadal z ogromnimi izzivi, ki so imeli obsežne posledice za tradicionalno avtomobilsko dejavnost. Malo verjetno je, da se bodo ti izzivi v sedanjih razmerah zmanjšali; proizvajalci lahko pričakujejo hitrejši in hujši udarec.

Kitajska bo za proizvajalce ostala ključna

"Naša najnovejša raziskava, ki pokriva obdobje do leta 2035, kaže, da se bo dobičkonosnost še zmanjšala. Proizvajalce bo namreč prizadel hitrejši in večji izpad zaradi pandemije - zlasti glede na velik padec v prodaji, ki smo mu trenutno priča na glavnih obravnavanih trgih," je dejal partner za finančno svetovanje za jadransko regijo pri Deloittu Luka Vesnaver.

V družbi pričakujejo, da bodo prvotni učinki na Kitajskem izhajali iz strmega porasta predhodno zadržanega povpraševanja, zato bo to tržišče kratkoročno ostalo ključno za proizvajalce. Proizvajalci originalne opreme, ki želijo na tem trgu doseči rast, bodo morali temu prilagoditi svoje naložbe.

Foto: Reuters

Prodaja avtomobilov prihodnosti

Glede na ugotovitve najbolje kaže proizvajalcem avtomobilov, ki lahko oblikujejo povpraševanje v okolju spreminjajočih se trendov in zahtev strank.

"Pričakujemo, da bo prehod v smeri digitalnih prodajnih in poprodajnih poti srednjeročno postal pomembnejši. Zdaj je pravi čas za oblikovanje strategij za izpolnjevanje zahtev strank prek spletne in nespletne prodaje prihodnosti," je poudaril Vesnaver.

Kitajci hitreje sprejemajo alternativne pogonske sisteme

Ob tem so v Deloittu izpostavili, da bodo Kitajski potrošniki po raziskavah sodeč bolj verjetno sprejeli alternativne pogonske sisteme kot potrošniki v Evropi ali ZDA. Po ocenah naj bi do leta 2035 delež vseh registracij novih vozil, ki so v celoti električna, hibridna ali jih poganjajo gorivne celice, znašal 80 odstotkov. V Evropi in ZDA bo v istem obdobju ta delež med 31 in 35 odstotki.